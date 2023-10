Guadeloupe: des écoles fermées après une alerte sur la qualité de l'eau

Pointe-à-Pitre, France | AFP | lundi 08/10/2023 - Les maires des communes guadeloupéennes de Pointe-à-Pitre et des Abymes ont décidé dimanche soir de fermer leurs écoles à compter de lundi après l'émission d'une alerte quant au caractère non-potable de l'eau, a-t-on appris dans des communiqués.



Aux Abymes, commune la plus peuplée du département ultramarin, le maire Eric Jalton a informé ses administrés de la fermeture de "l'ensemble des écoles du territoire et de la crèche municipale", lundi.



"Le maire reste en attente des conclusions des contrôles de l'ARS (Agence régionale de santé, NDLR) pour suite à donner dans les prochains jours", a ajouté l'élu.



A Pointe-à-Pitre, capitale économique de la Guadeloupe, le maire Harry Durimel a, lui, indiqué fermer les écoles de la commune "jusqu'à nouvel ordre".



Vendredi, l'organisme unique de gestion de l'eau potable dans le territoire ultramarin, le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG), a émis une alerte sur la "non potabilité" de l'eau tout en communiquant un courrier de l'Agence régionale de santé (ARS).



Ce document fait état d'une "suspicion de contamination microbiologique de l'eau des réservoirs" pour ces deux communes après des contrôles de la qualité de l'eau consécutifs au passage de la tempête Philippe dans l'archipel la semaine dernière.



Samedi, l'association Vivre, engagée dans la défense des droits des usagers et connue pour son action dans l'affaire de la chlordécone, déplorait dans un communiqué que "100.000 usagers sont affectés par une double pénurie d'eau potable et une énième pollution par des matières diverses".



L'association a également rappelé les surcoûts payés par les familles obligées de pallier un service public "totalement défectueux" et les "centaines d'heures d'enseignement scolaires perdues" en raison de la fermeture récurrente des établissements confrontés à des pénuries ou interdictions de consommer l'eau.



Créé en 2021 pour venir à bout des difficultés de gestion de l'eau sur le territoire, le SMGEAG s'était alarmé fin septembre de l'état de la gestion de l'eau dans l'archipel, qui subit depuis des décennies des coupures d'eau et un assainissement défaillant.