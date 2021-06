Guadeloupe: avec la levée des motifs impérieux, les premiers vacanciers débarquent

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 10/06/2021 - "Dès qu'on a su que les restrictions étaient levées, nous sommes partis", racontent Nelly et Michel. À leur sortie de l'aéroport en Guadeloupe, les deux retraités affichent un immense sourire, profitant de la suppression des motifs impérieux exigés pour les déplacements entre l'outre-mer et l'Hexagone.



Habitués de cet archipel, où ils ont leur quartier depuis dix ans à Malendure, sur Basse-Terre, ces habitants du Val-de-Loire avaient coché la date du 9 juin dans leur calendrier. "Ils nous ont repoussé quatre fois notre billet, donc on avait hâte. Ici, on vient chercher le soleil et la détente et on y est très bien", précise Nelly.



Comme eux, 1.605 personnes ont débarqué en Guadeloupe mercredi, selon les relevés de la Société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC), transmis à l'AFP.



Parmi ces voyageurs, de nombreux touristes et notamment beaucoup de retraités, coutumiers des séjours sur l'"Île aux belles eaux".



En provenance de Saint-Malo, Régine et Julien vont profiter de trois semaines au soleil, à Saint-François, commune de l'est de la Grande-Terre qu'ils visitent pour la cinquième fois. "On est là pour l'ouverture et on l'attendait avec impatience, car l'hiver a été long. En Guadeloupe, c'est différent: il y a le soleil, la détente et l'eau chaude surtout", se réjouit Régine.



Pour certains, cette arrivée au soleil est aussi synonyme de retrouvailles familiales. C'est le cas de Pauline, partie de Valenciennes ce mercredi, avec son mari et ses deux enfants, pour retrouver ses parents installés à Sainte-Anne, commune balnéaire du sud de la Grande-Terre.



"On n'en pouvait plus. Je suis infirmière et le Covid est mon quotidien depuis un an et demi, donc j'en avais marre et il était temps de souffler un peu". Passés les câlins des retrouvailles entre les deux petits et les grands-parents, la jeune femme détaille son programme: "Rien! Repos et farniente, on a juste besoin de soleil et de détente".



"S'éloigner de la métropole"



Un peu plus loin, Davy et Lucie, la vingtaine, sont plutôt venus chercher l'évasion. Fatigués d'être coincés en ville, à Toulouse, ils ont choisi une destination exotique pour une dizaine de jours et un premier séjour en Guadeloupe, à Bouillante, sur la Côte-sous-le-vent. "On veut s'éloigner au plus possible de la métropole, où c'est invivable avec le Covid. On avait réservé depuis trois mois, on avait pris le risque et on a eu de la chance", sourit Davy.



Après plusieurs mois sans touristes, la Guadeloupe s'apprête à accueillir de nouveau de nombreux vacanciers dans les prochaines semaines. En cette première journée de libre circulation, trois des quatre vols arrivés à l'aéroport Pôle Caraïbes affichaient complet.



Le rythme va s'accélérer à compter de la semaine prochaine jusqu'à une "montée en puissance du 21 au 26 juin", prévoit la SAGPC. Huit liaisons quotidiennes sont attendues durant cette période, opérées par Air France, Air Caraïbes et Corsair, au départ de Paris. La compagnie Air Belgium a aussi annoncé un retour prochain de ses vols Charleroi–Pointe-à-Pitre, ce qui pourrait voir arriver jusqu'à dix avions certains jours, soit près de 4.000 passagers.



"Les prévisions de remplissage sont bonnes", a précisé la société aéroportuaire à l'AFP.



Cette reprise intervient toutefois dans une saison traditionnellement basse pour les structures touristiques en Guadeloupe. La concurrence estivale des autres destinations nationales ne permet pas de remplir les hôtels et la clientèle des mois de juillet et août est majoritairement celle des Antillais de l'Hexagone de retour dans leur famille.



Un phénomène amplifié par le dispositif des congés bonifiés qui permet aux fonctionnaires originaires d'outre-mer, affectés en métropole, de bénéficier de la prise en charge, tous les deux ans, des frais de transport vers le territoire d'origine, ainsi que pour les enfants à charge et le conjoint sous condition de revenus.