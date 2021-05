Grottes sacrées à protéger

Dr Hinanui Cauchois, archéologue originaire de Moorea.



Hinanui, pourriez-vous nous dire ce que représentait ce genre de grotte pour nos ancêtres ? En quoi étaient-elles importantes ?

Ces grottes ou abris funéraires étaient des lieux de sépulture à l’époque pré-contact. Elles étaient situées dans des endroits très difficiles d’accès afin de garantir leur caractère sacré, phénomène que l’on retrouve dans d’autres régions de Polynésie, à Hawaii notamment. Les rites funéraires variaient en fonction de l’appartenance sociale du défunt. Les corps étaient enroulés dans du tapa ou des nattes tressées et placées dans des sortes de cercueils en bois dont certains rappelaient la forme d’une pirogue. Parfois, ce n’étaient que les os longs et les crânes qui étaient ainsi conservés, notamment après la détérioration d’un corps embaumé. Parmi le peu d’informations disponibles sur le sujet, on sait que certains pouvaient être enterrés à divers endroits comme la proximité du marae familial ou une grotte isolée dans la montagne. Dans tous les cas, il y a la notion d’éloignement et de séparation physique/géographique avec les lieux de vie quotidiens des vivants, commune à de nombreuses cultures du monde entier. Même un petit marae tupuna sur lequel on honorait la mémoire des ancêtres est toujours en léger retrait par rapport aux zones d’habitat. Pour ce qui est des grottes funéraires, leur accès compliqué était censé garantir le repos éternel et la tranquillité des défunts. Ces lieux n’avaient pas vocation à être visités. Si nos tupuna souhaitaient une proximité physique importante avec les morts, ils auraient choisi des lieux plus simples d’accès.



En tant qu’archéologue, comment qualifieriez-vous la démarche du jeune randonneur ?

La démarche est avant tout celle d’une personne qui semble passionnée par le sujet et souhaite le partager. Cela part donc d’un bon sentiment. Malheureusement, plusieurs aspects sont discutables tant d’un point de vue archéologique qu’éthique. En tant qu’archéologue et être humain, l’idée de diffuser sur les réseaux sociaux des photos de sépultures ouvertes aux quatre vents me hérisse. Je trouve cela profondément irrespectueux même si, j’insiste, je pense que cette personne croyait bien faire.

Dans d’autres pays, aux États-Unis notamment, les conséquences juridiques seraient immédiates car la protection du patrimoine est bien plus avancée que chez nous. Le vrai problème est ailleurs et concerne l’importance que l’on veut bien accorder à la culture et aux sites archéologiques en général. Ce n’est pas tout d’en faire les louanges à des fins touristiques, encore faut-il leur offrir la protection, le respect et… les moyens qui vont avec. Lorsque des gens ne comprennent pas ce qu’il y a de mal à faire des selfies sur le ahu d’un marae ou dans une grotte funéraire, on peut transposer la situation en imaginant que le selfie se fait sur l’autel d’une église ou d’un temple ou encore, devant la tombe ouverte de leurs grands-parents. En général, ça calme les esprits immédiatement. Ce qui est en jeu ici, entre autres, c’est le sens que l’on donne à ces lieux de mémoire dans un monde ou tout est surexposé et diffusé en direct sur la place publique sans aucun filtre.



Beaucoup de personnes, notamment les acteurs de la culture polynésienne, craignent que ces grottes soient pillées. D'ailleurs, plusieurs grottes ou vestiges archéologiques (marae, etc.) ont été pillés ces dernières années au fenua. Des décisions politiques ont-elles été prises jusqu’à présent pour empêcher cela. Sinon, que faut-il faire à votre avis ?

Il y a malheureusement le risque d’attirer des personnes mal intentionnées car les photos sont assez explicites sur l’emplacement. L’appât du gain lié aux objets archéologiques est une réalité bien que ces endroits aient déjà été souvent pillés dès le 19e siècle. La législation sur la protection du patrimoine existe mais elle est en cours d’approfondissement car elle est encore insuffisante. Elle doit s’accompagner d’un énorme effort en matière d’éducation dès le plus jeune âge et cela devrait être un projet phare du Pays dans lequel la recherche archéologique a un rôle important à jouer. On peut s’inspirer de nos voisins hawaiiens et néo-zélandais qui ont une cinquantaine d’années d’avance par rapport à nous. Ce ne sont pas les quelques heures annuelles consacrées à l’histoire locale dès le primaire qui suffiront à former des citoyens respectueux du passé. Il faut quelque chose de beaucoup plus ambitieux, sinon c’est la porte ouverte à l’obscurantisme, la fantaisie de tous bords où on raconte tout et n’importe quoi. L’identité ne permet pas de faire “comme chez soi” partout où on met les pieds, en particulier sur les sites à caractère sacré. En clair, ce n’est pas parce qu’on est originaire d’un endroit, d’une île ou d’un district, qu’on a le droit d’y faire n’importe quoi, bien au contraire, sinon ça devient de l’orgueil mal placé et ce n’est pas constructif. En conclusion, il y a un immense travail à effectuer sur le long terme, c’est l’éducation et le respect auxquels tout le monde doit contribuer.