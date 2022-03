Grosse descente et petite saisie de paka à Vaitavatava

Tahiti, le 19 mars 2022 - Deux interpellations et la saisie de 15 sticks de cannabis ont été réalisées vendredi après-midi à Papeete, quartier Vaitavatava, lors d'une importante descente de police.



Plusieurs services de la Direction territoriale de la Police nationale (DTPN) ont été mobilisés, vendredi après-midi, quartier Vaitavatava à Papeete, lors d'une opération de prévention et de répression de la délinquance menée dans le cadre du plan global de lutte et de prévention de la délinquance 2021-2024. Les contrôle conduits sur réquisition du parquet de Papeete avec le secours d’un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants de la brigade cynophile et encadré par la brigade motocycliste, la section d’intervention et la brigade de sûreté territoriale ont permis de procéder à deux interpellations pour possession de produits stupéfiants et la découverte de 15 sticks de cannabis dans les parties communes des immeubles et sur la voie publique.



En complément, des opérations de contrôles routiers sur place 19 véhicules, 23 deux-roues et neuf vélos ont été contrôlés. Deux infractions ont été relevées.



Cette opération s’inscrit dans un plan global de lutte et de prévention de la délinquance 2021-2024 entre le haut-commissariat, le parquet et le Pays qui permet notamment d’agir en faveur des quartiers concernés afin d’entraver le trafic et de lutter contre l’économie informelle liée aux stupéfiants et les nuisances nombreuses.

