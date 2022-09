Grosse adversité au Tahiti Oceania Open

Tahiti, le 4 septembre 2022 - Après deux journées de compétition, la sélection tahitienne a conclu, dimanche, la première édition du Tahiti Oceania Open avec 16 médailles, dont 2 en or pour Cyril Gaudemer (-90 kg) et Jérémy Picard (+100 kg). Dans les autres catégories, les judokas tahitiens se sont heurtés à une grosse adversité, ce qui était attendu et recherché par la Fédération polynésienne de judo.



L'hymne polynésien n'a résonné que deux fois ce week-end lors de la première édition du Tahiti Oceania Open, première compétition du fenua labellisée par la Fédération internationale de judo (IJF) et inscrite au circuit mondial. Le premier 'Ia ora 'o Tahiti Nui a été pour l'expérimenté, Cyril Gaudemer, chez les -90 kg, qui a dominé en finale, par ippon, un autre vétéran en la personne de David Chevalier. Et le bronze dans la même catégorie est revenu à Marevarau Le Gayic qui a eu raison de Julien Ragusa.



Et les honneurs du deuxième 'Ia ora 'o Tahiti Nui ont été accordés à Jérémy Picard, chez les +100 kg. Ce dernier a pris le meilleur en finale sur le jeune judoka de Manu Ura, Samasona Tevaearai, en le dominant par ippon. Et le bronze a été décroché par Alexandre Souillard, offrant donc un deuxième podium 100% tahitien lors de cette compétition. Néanmoins chez les -90 kg et les +100 kg, les seuls judokas inscrits étaient Polynésiens. Mais dans les autres catégories où la concurrence a été plus rude, les Tahitiens ont eu un plus de mal et se sont tous inclinés dans leur combat pour l'or.

Les judokas tahitiens à l'épreuve du haut niveau Du côté des dames, quatre Tahitiennes ont disputé des finales samedi et dimanche au complexe Boris Léontieff de Arue. Dans la première, chez les -52 kg avec deux combattantes engagées, Ramahere Deflandre a été défaite par l'Américaine, Jena Schurr, dans le match pour l'or. Dans la catégorie des -63 kg, Teraimatuatini Bopp s'est également inclinée face à une autre Américaine, Karlee Carmouth, par ippon.



Chez les -70 kg, la catégorie la plus fournie chez les dames avec sept judokates, Carla Nzossi Elecka a réussi à se hisser en finale où elle était opposée à la Néo-zélandaise, Hayley Gatward. Grâce à une immobilisation au sol, la Kiwi s'est adjugée l'or aux dépens de la Tahitienne. Et la dernière finale, chez les +78 kg, Rauhiti Vernaudon, première judokate tahitienne médaillée aux championnats de France 1ère division, a eu droit aussi à une belle opposition avec la Néo-zélandaise, Sydnee Andrews, classée dans le top 100 mondial de la catégorie. La Polynésienne a livré une belle bataille face à son adversaire avant de s'incliner dans le golden score par waza ari. “C'est le haut niveau, c'est ce que l'on attendait de cette compétition. En temps normal, il faut que l'on parte à l'étranger pour les affronter mais là ce sont eux qui sont venus à nous”, a indiqué le président de la Fédération polynésienne de judo, Stéphane Gustin.



Chez les messieurs, les judokas tahitiens ont également eu un aperçu de ce qu'est le haut niveau. Notamment Gaston Lafon (-73 kg) où ce dernier était opposé à l'Américain, Nicholas Delpopolo, 7e des JO de Rio en 2016, pour le combat pour l'or. Dépassé physiquement et techniquement par son adversaire, Lafon s'est incliné par waza ari. Kerian Vasapolli (-66 kg) de son côté a eu également fort à faire contre le Philippin, Shugen Nakano, classé parmi les 200 meilleurs mondiaux. Le Tahitien a réussi à faire douter son adversaire en obtenant un waza ari. Mais finalement à l'expérience Nakano a fini par projeter le Polynésien pour un ippon.



Et chez les -81 kg, Nicolas Tivant n'a rien pu faire face au Néo-zélandais, Maarten De Ridder. Pris dans un étranglement, l'entraîneur du club de Tefana a été obligé de taper, offrant la victoire au Kiwi.



On retiendra par ailleurs la performance du Fidjien, Tevita Takayawa (-100 kg), qui a combattu lors des JO de Tokyo en 2021, et qui n'a eu aucun mal à dominer sa catégorie en battant notamment en finale l'Australien Jakob Edwards. Notons que le Tahiti Oceania Open reviendra l'année prochaine et au moins pour les quatre prochaines années. De quoi offrir de belles oppositions à nos judokas tahitiens.

Résultats Dames

-52 kg : Or Jenna Schur (USA), argent Ramahere Deflandre (TAH)



-57 kg : Or Christie Qona (NZL), argent Taylor Charisma (AUS), bronze Maria Escano (GUAM)



-63 kg :Or Karlee Carmouth (USA), argent Teraimatuatini Bopp (TAH)



-70 kg : Or Gatward (NZL) , argent Nzossi Elecka (TAH), bronze Takayawa (FID)



+78 kg : Or Sydnee Andrews (NZL), argent Rauhiti Vernaudon (TAH)



Hommes

-60 kg : Or Jérome Eliet (NCL), argent Titouan Sola (TAH)



-66 kg : Or Shugen Nakano (PHI), argent Kerian Vasapolli (TAH), bronze Luciani Manatoa (TAH)



-73 kg : Or Nicholas Delpopolo (USA), argent Gaston Lafon (TAH), bronze Cedric Jaszczyszyn (NCL), Bronze Keisei Nakano (PHI)



-81 kg : Or De Ridder (NZL), argent Nicolas Tivant (TAH), bronze Vandal Samin (TAH)



-90 kg : Or Cyril Gaudemer (TAH), argent David Chevalier (TAH), bronze Marevarau Le Gayic (TAH)



-100 kg : Or Tevita Takayawa (FID), argent Jakob Edwards (AUS), bronze Evan Jolif (TAH)



+100 kg : Or Jeremy Picard (TAH), argent Samasona Tevaearai (TAH), bronze Alexandre Souillard (TAH)

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 4 Septembre 2022 à 18:45 | Lu 209 fois