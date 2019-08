Grosmaire non retenu pour le Mondial

Originaire de Moorea, surfeur, pêcheur sous-marin, le waterman Denis Grosmaire n’a commencé la compétition en apnée qu’en 2018 après être devenu instructeur Aida (association internationale pour le développement de l’apnée) mais il a rapidement obtenu de bons résultats en immersion libre, avec une cinquième place Aida France 2018 et une 10place au Vertical Blue, équivalent du championnat du monde de la discipline, à -93 mètres.En début d’année, Denis a été victime d’un accident de bateau dont il est sorti avec une jambe cassée. A sa grande surprise, alors qu’il a repris l’entraînement depuis deux mois en Indonésie et a dépassé de cinq mètres le minima de 90 mètres, il n’a pas été sélectionné pour participer aux championnats de France 2019, "le choix du comité de sélection s’étant porté sur un apnéiste qui s’entraîne en eau froide" nous a-t-il expliqué, déçu.Mais il en faut plus pour le stopper, Denis vise désormais les championnats du monde en 2020. "Je chasse et je m’entraîne en poumons vide sur faible profondeur à -45 mètres, ce qui permet de simuler la grande profondeur".Il vient de poser ses valises à Tikehau. Il continue ses formations, gratuites auprès des pêcheurs de Tikehau ou Apataki (et payées par les mairies dans d’autres îles comme à Moorea, Tahiti et Bora Bora). "J’ai formé plus de 800 personnes" a-t-il précisé. Il devrait lancer en octobre, une activité liant apnée et observation de requins en milieu naturel. Denis est membre par ailleurs de l’association de défense des requins Mao Tore Tore.