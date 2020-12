Grève évitée au Port autonome de Papeete

Tahiti, le 25 décembre 2020 - Alors qu'un préavis de grève avait été déposé mercredi au Port autonome de Papeete par la CSIP, O Oe To Oe Rima et la fédération des syndicats des travailleurs de la manutention portuaire, jeudi, syndicats et Pays se sont entendus sur un protocole d'accord de levée du préavis de grève.



Alors qu'un important mouvement social est toujours en cours dans les magasins Carrefour, mercredi les organisations syndicales CSIP, O Oe To Oe Rima et la Fédération des syndicats des travailleurs de la manutention portuaire déposaient un préavis de grève auprès du président du Pays pour le Port autonome de Papeete.



Après la réception du préavis, René Temeharo, président du conseil d’administration du Port autonome, et Nicole Bouteau, ministre en charge de l'Emploi, se sont entretenus jeudi avec les représentants des organisations syndicales. Dans un communiqué le Pays a précisé que, "l’ensemble des points de revendication a été examiné et les discussions ont permis d’aboutir à un protocole d’accord de levée du préavis de grève." La grève est donc évitée au port autonome.