Grève effective dans le groupe OPT

Tahiti, le 18 octobre 2023 - Alors que les discussions piétinent depuis un mois à la Holding OPT, l’intersyndicale composée de la CSTP-FO, de la CSIP, de O oe to oe rima, de Otahi et du Sapot a décidé d’entrer en grève dès ce jeudi. Pas question pour elle de trouver les économies exigées du groupe dans “la poche des salariés”.



Après avoir déposé les préavis de grève en septembre dernier à la Holding de l’OPT avant de les suspendre pour “privilégier les discussions”, l’intersyndicale de la CSTP-FO, de la CSIP, de O oe to oe rima, de Otahi et du Sapot a finalement décidé d’entrer en grève dès ce jeudi matin. “Les discussions sont rompues”, assurait mercredi le premier secrétaire général adjoint de la CSIP, Cyril Le Gayic, et ce “sur tous les sites” du groupe.



Le syndicaliste dénonce le fait que la ministre de tutelle, Vannina Crolas, exige des économies et que pour ce faire et que la solution soit encore d’aller les “chercher dans la poche des salariés, des petits”. Cyril Le Gayic rappelle d’ailleurs que si la Holding OPT a des difficultés financières aujourd’hui c’est surtout en raison de la mise en place du plan Ambition 2000 “qui n'a pas fonctionné”. L’ancien gouvernement a décidé de “disloquer le groupe OPT en plusieurs établissements alors que c'est un Épic. Le gouvernement se doit dans le cadre de la délégation de service public de soutenir cet Épic qui dessert toutes les îles sans exception et pas simplement les îles rentables”, dénonce le syndicaliste pointant à mots couverts la concurrence dans la téléphonie. Il demande même au Pays de faire payer cette concurrence : “Je ne vois pas pourquoi le Pays ne les taxe pas, qu’il leur fasse payer des redevances. C’est bien beau d’utiliser les réseaux installés par le groupe OPT qui investit énormément des milliards pour desservir toutes les îles”. Mais “pas question” pour le syndicaliste d’aller prendre dans la “poche des salariés”.



Un personnel “sur les nerfs”



Cyril Le Gayic rappelle que les préavis de grève ont été suspendus le mois dernier. Mais, “vu que cela n’avance pas, les discussions sont rompues. On applique le droit des salariés car le personnel du groupe OPT est sur les nerfs”. Il demande à la ministre de tutelle d’arrêter de “dénigrer ce personnel en les traitant de nantis, ou de privilégiés. […] Ce sont des salariés qui se sont battus pour acquérir ses avantages. Ils les ont eus par le travail, par des mouvements de grève et aujourd’hui le nouveau gouvernement arrive avec un coup de baguette veut supprime tous ces avantages. C’est du mépris vis-à-vis des salariés”.



Le représentant de la CSIP dit avoir adressé un courrier à la ministre Vannina Crolas dans lequel l’intersyndicale lui demande de “soutenir Fare Rata qui est déficitaire”. Ce courrier rappelle également que l’établissement est le seul à être présent dans toutes les îles, où il fait également office de banque. “Donc c’est normal qu’à partir du moment où Fare Rata dessert toutes les îles par obligation, le Pays doive le soutenir. Il ne faut pas non plus oublier que pendant plusieurs années le groupe OPT a versé au Pays plus de 15 milliards de francs […]. Aujourd’hui il faut peut-être ramener l’ascenseur. Et ce retour d’ascenseur le personnel le trouve légitime, pas uniquement dans un sens”.



Le syndicaliste affirme que l’intersyndicale a fait des propositions d’économies à la ministre de tutelle mais que cette dernière les a trouvées “insuffisantes. Il lui en faut un peu plus mais les négociations c’est en interne. Ce n’est pas avec elle. Si ce n’est pas avec elle qu’elle arrête de donner des directives à la direction de l’OPT pour dire qu’il faut tailler et supprimer ici ou là”.



Cyril Le Gayic assure que le mouvement de grève sera bien suivi malgré le fait que “certains représentants d’une organisation syndicale essaient de convaincre leur collègues de ne pas faire grève et promettent des avantages sur des reclassements par exemple”.