Grève à l’OPH pour protester contre 31 recrutements

N’ayant obtenu le gel des embauches tel qu’elle le revendiquait, une quarantaine de salariés de l’OPH a entamé une grève éclair de 24 heures mercredi afin, tel que l’a expliqué la représentante du personnel au comité d’entreprise et membre du syndicat A Ti'a i Mua, Cathy Danloue, d’exprimer leurs « inquiétudes » : « 31 embauches ont été votées lors de la dernière décision modificative du budget. Ce qui est énorme car, à l’heure actuelle, nous sommes 196 à être en contrat à durée indéterminée (CDI) et il est donc question que nous passions à 227 à la fin de l’année. Cela nous inquiète car l’essentiel de l’activité de l’OPH vient de la commande publique, c’est-à-dire du Pays. Et cette commande publique peut s’arrêter du jour au lendemain. »



Des inquiétudes non partagées par le directeur général de l’OPH, Moana Blanchard, qui

a cependant expliqué mercredi qu’il ne prenait pas cette grève « à la légère ». « Les deux points de revendication soulevés par le syndicat sont fondés sur des inquiétudes que je ne partage pas car ces recrutements sont justifiés par la nécessité de répondre aux attentes du gouvernement et des personnes qui attendent de l’aide. Pour une fois que je viens de signer pour 13 milliards qui vont engager sur le chantier au 1er janvier prochain 323 logements plus 511 logements qui sont à l’étude, nous allons monter sur des créneaux que nous n’avons jamais connus auparavant ». Moana Blanchard en veut pour preuve : depuis son arrivée en 2017, l’activité de l’OPH a « triplé ».