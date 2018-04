Grève à Air France: 70% des vols assurés mercredi, davantage de long-courriers

Paris, France | AFP | mardi 17/04/2018 - Air France prévoit d'assurer mercredi, neuvième jour de grève pour les salaires depuis février, 70% de ses vols, comme mardi, avec moins de moyen-courriers que de long-courriers, a annoncé la direction de la compagnie aérienne qui a proposé lundi un projet d'accord jugé "indécent" par les pilotes.



Mercredi, 70% des vols long-courriers seront maintenus, contre 55% ce mardi. Les moyen-courriers subiront davantage l'impact de la grève, avec 55% des vols assurés (contre 65%) au départ et vers l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. 80% des court-courriers à Paris-Orly et en province sont programmés, comme ce mardi.

La compagnie précise par ailleurs dans un communiqué que le programme de vols pour ce mardi "se déroule conformément aux prévisions".

Deux nouvelles journées de grève sont déjà programmées lundi et mardi prochains.

Pour tenter de sortir de ce conflit long et coûteux, Air France a proposé lundi soir, après trois jours de négociations, un projet d'accord final prévoyant une augmentation de 2% immédiatement et une hausse de 5% sur trois ans.

Soumise à signature jusqu'à vendredi 12h00, cette proposition a été jugée mardi "totalement indécente" et "totalement farfelue" par le président du syndicat de pilotes SNPL Air France, Philippe Evain.

"Il n'est pas possible de faire semblant de croire que les augmentations futures" pour la période 2019-2021 "vont remplacer l'inflation passée", a dit le responsable du SNPL, syndicat majoritaire dans les cockpits. "C'est du trompe-l’œil, inacceptable", a-t-il ajouté.

Lundi soir, Karim Taïbi de FO avait déjà déploré que la direction ait "rejeté notre main tendue" d'une augmentation de 5,1% pour 2018, contre 6% réclamé initialement par onze syndicats, tous métiers confondus, au titre des efforts passés et des bons résultats de l'entreprise. Air France "veut imposer un accord de modération salariale sur trois ans", avait abondé Jérôme Beaurain (SUD Aérien).

Pour mercredi, la direction annonce, sur la base des déclarations préalables (loi Diard), 31,1% de grévistes chez les pilotes, 22,4% parmi les hôtesses et stewards et 13,8% chez les personnels au sol, des taux tous en légère hausse par rapport à mardi.

Selon la compagnie, en incluant les journées de mardi et mercredi, le coût des grèves s'élève à 220 millions d'euros.