Grève : Le point sur les écoles fermées jeudi

Tahiti, le 5 janvier 2020 – Plusieurs communes de Polynésie française ont annoncé la fermeture de toutes leurs écoles maternelles et primaires prévue pour jeudi. La situation reviendra à la normale dès vendredi.

Plusieurs communes du fenua ont annoncé des perturbations concernant la scolarité des élèves de maternelle et de primaire. En effet, dans le cadre du mouvement lancé en métropole, le syndicat Unsa Fenua a appelé les fonctionnaires d'Etat à faire grève. Ainsi, de nombreuses écoles maternelles et primaires seront fermées.