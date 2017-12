Grève Cuisine centrale : "La proposition faite par la direction est une coquille vide" (Cyril Legayic)

C'est une coquille vide où les deux tiers des points sont refusés, et il n'y a pas de dialogue social

outrés de constater que vous rétribuez une partie des résultats aux Associations des parents d'élèves (APE), alors que ces dernières ont plombé la Cuisine centrale, depuis des années, par les retards et les non paiements des coûts des repas fournis par la Cuisine

une APE doit plus de 8 millions de francs à la Cuisine

On vend les repas (entrées, plats de résistance et desserts) à 365 francs aux maternelles et à 370 francs pour les primaires. Les APE revendent ces plats à des tarifs différents, ça varient entre 500 francs et 800 francs

Donc, elle fait une plus-value sur le travail effectué par le personnel de la Cuisine centrale

les APE encaissent directement les subventions accordées par la caisse de la CPS et de la commune (pour les ½ boursiers et boursiers)

Le personnel a fait des efforts depuis des années, sacrifiant nos primes d'ancienneté, sans aucune revalorisation des salaires avant juillet 2017, travaillant dans des conditions à la limite de la sécurité et d'hygiène, avec des promesses d'amélioration des équipements qui tardent à venir

une maigre prime

C'est scandaleux

Il y a certains qui ont bénéficié d'une augmentation de 10 000 francs, certains de 2 500 francs et d'autres de 5 000 francs. Et pourtant, on n'a pas regardé l'emploi occupé, ni les classifications. On a plutôt regardé le côté ancienneté, et c'est ce que le personnel déplore. Alors qu'à la Cuisine centrale, c'est une équipe de cuisiniers et une chaine de personnes qui travaillent dans l'intérêt des enfants dans les établissements scolaires, et ils ne sont pas récompensés à juste titre. Il y a une dépréciation au niveau des fonctions occupées par le personnel

Aujourd'hui, il se manifeste parce qu'il y a une convention collective, encore faut-il qu'il la respecte dans son intégralité. Ils ont fait un reclassement pour 3, 4 ou 5 personnes, alors que c'est la majeure partie qu'il faut reclasser par rapport aux classifications du secteur d'activité, et c'est là où le problème se pose

À partir du moment, où il y a une différence de salaire par rapport au tronc commun des conventions collectives, pourquoi ne pas mettre en place une grille et la faire évoluer en interne ? Ils ont refusé et ils ont dit qu'il y avait une grille sectorielle qu'ils prennent comme référence pour le personnel. Comment peut-on prendre en référence une grille qui est inférieure aux salaires dont bénéficie le personnel ? Et nous souhaitons aussi faire valoir, les augmentations qui sont accordées dans le secteur d'activité, est-ce que le personnel en bénéficiera autant ? On se pose la question

Il y a aussi les primes qui ont été accordées lors des réunions mensuelles, et le CA veut les remettre en cause. Il y a des primes forfaitaires, et maintenant, ils veulent des primes à la journée, alors qu'ils ont déjà donné leur aval. Et sur le reclassement du personnel, ils se gargarisent de faire appliquer la convention collective sectorielle. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils respectent les classifications et les qualifications de la convention collective de l'hôtellerie

Mais on souhaite que le CA ainsi que son président redescendent sur terre pour venir discuter avec l'organisation et ses représentants. Et ce qu'ils oublient, c'est que, ce n'est pas avec le syndicat qu'ils continueront à travailler, mais avec le personnel qui est mécontent