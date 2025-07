Grèce: les compagnies de croisière mises à contribution pour accoster à Mykonos et Santorin

Athènes, Grèce | AFP | mardi 01/07/2025 - La Grèce a introduit mardi une taxe de 20 euros par passager pour les paquebots de croisière accostant dans deux des îles les plus prisées des touristes, Santorin et Mykonos, qui frôlent l'engorgement.



"Comme le prévoit la loi, la taxe sera appliquée à Santorin, Mykonos et sur d'autres îles dans une moindre mesure", a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère des Finances.



Ce seront les compagnies de croisière qui paieront ces taxes dans un premier temps et qui devraient les répercuter ensuite sur les prix des billets payés par les passagers, de plus en plus nombreux à opter pour ce mode de vacances.



L'an dernier, les députés grecs avaient adopté cette mesure afin de tenter de réguler les arrivées sur des îles où l'affluence touristique met les infrastructures à rude épreuve, comme ces deux territoires très en vue de l'archipel des Cyclades, en mer Égée.



En haute saison, du 1er juin au 30 septembre, la taxe s'élève à 20 euros par passager pour Mykonos et Santorin, et à 5 euros pour les autres îles grecques.



L’État grec espère collecter jusqu’à 50 millions d’euros par an et ainsi rénover les infrastructures nécessaires sur les îles, notamment les ports qui ne sont souvent pas adaptés pour accueillir simultanément plusieurs bateaux d'envergure.



- Expansion des croisières -



En Grèce, où le tourisme continue d'être en plein essor, le secteur des croisières est lui aussi en expansion.



Le nombre de passagers de bateaux de croisière a ainsi grimpé de 13,2% en 2024 par rapport à 2023, pour atteindre 7,9 millions, selon l’Association hellénique des ports, qui estime que cette "croissance significative devrait se poursuivre".



Santorin, perchée sur un volcan, a accueilli 1,34 million de passagers l'an dernier. Mykonos, l'île des stars et de la fête, en a reçu 1,29 million. Soit une augmentation respectivement de 4% et 8,4% par rapport à 2023.



L'instauration de cette taxe ne semble pour l'instant pas dissuader les paquebots de croisière puisque le 1er juillet quatre bateaux transportant environ 8.400 passagers étaient attendus à Santorin, d'après le programme publié par les autorités portuaires.



A l’instar d’autres destinations très touristiques, Santorin, célèbre dans le monde entier pour ses couchers de soleil, frise la saturation par endroits.



Embouteillages, manque d'eau en haute saison, difficulté dans la gestion des déchets et même éboulement sur la caldeira, encombrée de constructions, ont poussé les autorités à agir.



Certains habitants et commerçants se plaignent également de la pollution que créent ces paquebots et du fait que les passagers dépensent peu d'argent lorsqu'ils débarquent des navires pour quelques heures seulement.



Un plafond de 8.000 passagers de navires de croisière par jour y a été instauré.



- Concurrence déloyale -



Mais l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe n'est pas du goût de certains professionnels du tourisme.



Dans une lettre adressée vendredi au ministre de la Marine Vassilis Kikilias, le président de l'Autorité portuaire de Mykonos, Athanassios Kousathanas-Megas, a demandé "un report" dans la mise en place de cette taxe.



Il a notamment dénoncé une "concurrence déloyale", car certaines îles bénéficient de tarifs moins élevés.



En mai, la directrice générale adjointe de l'Association internationale des compagnies de croisières, Julie Green, avait tenté de faire taire les critiques adressées à ce secteur.



"Le tourisme de croisière représente seulement 2% des volumes touristiques mondiaux, mais il a un impact économique significatif", avait-elle fait valoir à l'occasion du forum annuel Posidonia sur le tourisme maritime.



"Nous devons redéfinir le débat: les croisières ne sont pas la cause du surtourisme", avait-elle jugé, avançant qu'en Grèce, cette activité générait deux milliards de dollars de revenus par an.



En 2024, le nombre de touristes en Grèce a encore fortement augmenté pour atteindre 40,7 millions de personnes, soit une hausse de 12,8% par rapport à 2023, selon la Banque de Grèce.



En Italie, Venise a instauré en 2024 un système d'entrée payante à 5 euros pour visiter la ville à la journée. L'an dernier, 29 jours de grande affluence, entre avril et juillet, étaient concernés par cette taxe, mais en 2025 ce sont 54 jours qui sont prévus.

le Mardi 1 Juillet 2025 à 05:41 | Lu 101 fois