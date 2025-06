Grèce: l'île de Chios, en proie à des incendies, placée en état d'urgence

Athènes, Grèce | AFP | lundi 23/06/2025 - L'île grecque de Chios, dans le nord-est de la mer Égée, a été placée en état d'urgence en raison d'importants incendies qui la ravagent depuis dimanche, a annoncé lundi le ministre de la Protection civile Yiannis Kefalogiannis.



"L'état d'urgence a été déclaré sur l'île afin que la municipalité puisse immédiatement procéder aux actions nécessaires", a souligné le ministre qui s'est rendu sur cette île, la 5e plus grande de Grèce.



Le porte-parole du gouvernement, Pavlos Marinakis, a appelé lundi les habitants à la "plus grande prudence", et à suivre les instructions des autorités.



Quelque 190 pompiers, 38 véhicules, 13 hélicoptères et quatre bombardiers d'eau sont actuellement déployés à Chios qui fait face à cinq départs de feux différents, selon les pompiers.



Lundi "170 pompiers et 30 véhicules sont attendus" en renfort, a aussi précisé M. Kefalogiannis.



Avec des vents violents d'intensité six sur l'échelle de Beaufort, "la situation est très difficile", a estimé le maire de Chios, Yiannis Malafis, interrogé par le site d'information grec iEidiseis.



"Si le vent s’arrêtait un peu, nous pourrions maîtriser cet incendie. Mais le vent n’a absolument pas cessé" depuis dimanche, a-t-il aussi ajouté.



Dimanche, une dizaine de localités et des centaines de demandeurs d'asile se trouvant dans un centre d'accueil avaient été évacués.



Lundi, sept villages ont de nouveau dû être évacués.



Les autorités locales craignaient lundi que le feu ne s'approche dangereusement des champs de pistachiers lentisques, des arbres dont la sève aromatique sert à produire le mastic, utilisé dans la fabrication de chewing-gums, d'alcool, de produits hygiéniques ou pharmaceutiques.



Inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, la culture du mastic fait la richesse de l'île. D'ailleurs, seul à Chios peut être observé ce phénomène où une sève avec un goût et une texture particulières s'écoule des pistachiers lentisques.



La Grèce, pays méditerranéen frappé par le changement climatique, est particulièrement vulnérable aux incendies chaque été, alimentés par des vents violents, la sécheresse et de hautes températures.



Le pays s'attend à une vague de chaleur importante ces prochains jours avec des températures pouvant dépasser les 40°C localement, en particulier à Athènes, selon les prévisions météorologiques.