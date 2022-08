Grande première pour le cyclisme tahitien

Tahiti, le 23 août 2022 - Les Championnats du monde sur route de cyclisme 2022 organisés en Australie du 18 au 25 septembre vont accueillir des coureurs tahitiens, une première dans l’histoire de l’événement. La sélection tahitienne composée de trois hommes et trois femmes participera à l’épreuve du contre-la-montre par équipe en relais mixte.



La Fédération tahitienne de cyclisme a officialisé l’information lundi dans ses bureaux du complexe Fautaua et en présence de toutes les parties concernées. Des coureurs tahitiens vont participer pour la première fois à un Championnat du monde sur route, ce qui marque une date historique pour le cyclisme du fenua. Le fait que le Mondial se déroule en Océanie a servi la cause du cyclisme océanien comme s’en est expliqué Teva Bernardino le président de la Fédération tahitienne de cyclisme : “Lors d’échanges que j’ai eus avec David Lappartient, le président de l’Union Cycliste Internationale (UCI), nous avons évoqué la possible participation de petits pays océaniens dans la mesure où les Championnats du monde se déroulaient en Australie. Le dossier a été étudié par le biais de la Confédération océanienne et il a été entériné sous forme d’invitation proposée aux pays intéressés. Nous avons évidemment profité de l’occasion pour que Tahiti soit représentée au Mondial. Pour nos coureurs, c’est le Graal de participer aux Championnats du monde au contact de l’élite mondiale cycliste. Tahiti sera engagée dans l’épreuve du contre-la-montre par équipe en relais mixte, une discipline relativement récente mais qui prend continuellement de l’ampleur et qui va bien nous convenir en Australie dans la mesure où c’est celle qui est la mieux adaptée à notre niveau”.



Une discipline qui monte



Trois hommes, Taruia Krainer, Kahiri Endeler et Teva Poulain et trois femmes, Elodie Touffet, Kylie Crawford et Tekau Hapairai ont été retenus pour former l’équipe tahitienne qui sera en lice à Wollongong (80 km au sud de Sydney) le 21 septembre lors du contre-la-montre en relais mixte. La discipline qui met donc en scène des équipes composées de trois hommes qui effectue la première moitié du parcours puis de trois femmes qui couvrent la deuxième moitié, a été lancée en 2019 aux Championnats d’Europe puis inscrite aux Championnats du monde à partir de 2020. Les grands pays cyclistes y accordent de plus en plus d’importance et l’UCI y voit une bonne opportunité de développer et de médiatiser plus largement le cyclisme féminin. Le parcours de Wollongong, d’une distance totale de 28,2 km entre hommes et femmes, est vallonné mais relativement roulant et ça devrait aller vite chez les meilleurs. Le niveau y sera donc très relevé, ce qui pose la question suivante : Que peut espérer la sélection tahitienne dans ce contexte ?



Taruia Krainer, membre de la sélection et directeur technique de la FTT, nous éclaire : “On va essayer d’être compétitif et on a entamé une préparation spécifique pour être performant le jour de l’épreuve. Notre objectif, c’est de finir premier des pays océaniens invités puisque la Nouvelle-Calédonie, Fidji et un autre pays de la région devraient aussi être présents au rendez-vous. Mais on essaiera de titiller des pays d’un niveau supérieur au notre en cyclisme. Mais déjà, participer aux Championnats du monde sous les couleurs de Tahiti, c’est pour nous exceptionnel.”



La délégation tahitienne s’envolera en direction de l’Australie le 17 septembre, aura quatre jours pour reconnaître le parcours de Wollongong puis effectuera son retour au fenua le 23 septembre. Les Tahitiens ne seront pas au cœur de l’événement le 25 septembre lorsque se déroulera la course en ligne élite hommes, l’épreuve phare du Mondial, mais nul doute qu’ils auront déjà accumulé nombre de souvenirs et d’émotions.