Grand débat national : le fenua pas "directement" concerné

PAPEETE, 17 janvier 2019 - La collectivité de Polynésie française ne sera pas "directement" associée au grand débat national, a déclaré le président Edouard Fritch."Nous ne serons pas directement associés au grand débat national initié par le président Macron, a annoncé à la presse jeudi le président de la Polynésie française en justifiant que les thématiques retenues pour ce débat relèvent pour la plupart de la compétence de la Polynésie, comme la fiscalité, le service public ou la transition énergétique. Le débat, la formulation des attentes des Polynésiens, nous l’avons déjà fait lors des Assises de l’Outre-mer. C’est en quelque sorte notre cahier de doléances et le gouvernement central, avec notre collaboration, est appelé à mettre en œuvre les propositions qui ont été retenues. Bien sûr, chacun pourra participer à ce grand débat puisqu’il y a un site internet dédié pour recueillir les contributions".Le gouvernement central a ouvert ce mardi, en réponse au mouvement des Gilets jaunes, une consultation nationale sur quatre thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. Les Polynésiens qui le souhaitent peuvent apporter leurs contributions, dès le 21 janvier, par le biais du site internet, www.granddebat.fr