Grand chef de fruits et légumes, Frédéric Jaunault est au fenua

PAPEETE, le 20 août 2018 - Il a été élu meilleur ouvrier de France, en 2011. Parmi les autres prix qu'il a reçus, ceux de champions de France et d'Europe pour les sculptures sur fruits et légumes, en 2008, puis en 2010. Son cheval de bataille, rendre les lettres de noblesse aux produits que nous cultivons.



Frédéric Jaunault est un grand chef, plusieurs fois primé, pour les fruits et légumes. " Cet intérêt pour les légumes me vient, je pense, de mon grand-père, qui était producteur de fruits et légumes. Il m'a donné cette passion de voir, d'observer. Aujourd'hui dans le monde moderne, on croit savoir parce qu'on est sur les réseaux sociaux. On zappe l'information, en quelques secondes, alors qu'il faut quelques heures, quelques jours et quelques mois pour voir un légume pousser ", indique-t-il.



Et cette passion pour les produits de la terre l'a conduit en Polynésie, une destination de rêve, pour lui. Samedi soir, les convives du Te Hura Nui du Méridien ont eu la chance de découvrir les talents de ce grand chef, puisque celui-ci leur a préparé une pièce artistique de plus de 3 mètres. " C'était un petit hommage à Bougainville qui a découvert l'île, il y a plus de 200 ans, en mettant en avant tout ce qu'il a pu voir quand il est arrivé ici. Il y avait un tiki qui tenait des fruits dans ses mains, il y avait aussi une tortue avec des bateaux. J'ai sculpté aussi des fruits en forme d'oiseaux et de fleurs. " Le tout ornant le buffet des desserts.



De belles pièces qui n'ont pas laissé de marbre, les dineurs.



UN SÉJOUR CHARGÉ AU FENUA



Invité par son ami, Jérémy Martin - chef exécutif du Méridien - Frédéric Jaunault restera trois semaines en Polynésie française. Et il n'a pas l'intention de repartir sans rencontrer les producteurs locaux, " qui nous donnent ces beaux produits, pour parler avec eux, voir comment ils travaillent. Moi, ça m'intéresse beaucoup. "



Autre activité programmée, la rencontre avec les étudiants du lycée hôtelier, " je donnerai des cours et des formations sur les fruits et légumes, avec des techniques de décoration pour leur donner un peu de rêves. Et l'après-midi, on va faire un concours de la plus belle assiette de fruits et légumes découpés pour qu'il ressorte un petit peu leur créativité ".



Direction aussi les hôtels de Moorea et Bora Bora, " où on va faire de la formation. Ça sera comment décorer un verre par exemple, un buffet… "



Échanger avec ses confrères est également un moment privilégié pour le chef Frédéric Jaunault. D'ailleurs, trois autres chefs l'accompagneront samedi prochain, lors d'une soirée de gala au Méridien. " Il y aura même une cheffe japonaise, mais je n'en dis pas plus ".



TRADITION / MODERNITÉ QUELLES SONT NOS PRIORITÉS ?



Le chef Frédéric Jaunault a un parcours assez remarquable. Il a participé à divers concours qui ont fait de lui un grand homme dans le milieu. Mais il a surtout créé la première école de fruits et légumes, dans le monde. " On y apprend la reconnaissance du produit, la recherche historique d'un produit, comment ça a voyagé dans le monde… ce sont les peuples qui ont transmis des coutumes, et à travers cela, il y a des traditions. Et ces traditions, ce sont nos grands-parents, comment ils cuisinaient les légumes, et aujourd'hui comment on cuisine. On va s'apercevoir que ce qui change, ce n'est pas la tradition, mais les outils. Avant, on utilisait des couteaux, des cailloux, et maintenant, on utilise des machines. Donc, il y a des leçons à tirer du modernisme et de montrer aux jeunes de demain, qu'il y a une naissance de cultures et de traditions. Aujourd'hui, nous avons des outils modernes, qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce qu'on fait mieux ou moins bien ? Est-ce qu'on perd nos traditions avec ? C'est le but de l'école ", confie-t-il.



Prendre le temps de cuisiner des légumes et apprécier ce que la terre nous offre, pourrait être la devise de Frédéric Jaunault.



Et si vous avez la chance de croiser son chemin, vous pourrez ressentir tout cet amour qu'il éprouve dans ce qu'il réalise. Frédéric Jaunault, un grand chef de fruits et légumes, certes, mais c'est avant tout, un passionné qui n'a qu'une seule devise, rendre aux fruits et aux légumes leurs lettres de noblesse.