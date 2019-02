Graine de talent : les 2nde ASSP rencontrent Teva Plichart

PAPEETE, le 1er février 2019. Dans le cadre du projet « graine de talent », Tahiti infos publie une série d’articles rédigés par les élèves du lycée Saint-Joseph. Ils parlent de la vie de l’établissement et mettent en avant les actions pédagogiques menées au sein du lycée. Aujourd’hui, un projet d’intégration de la section CAP Poissonnier





Dans le cadre d’une séquence croisée de français sur la Construction de l’information et d’histoire sur les voyages et découvertes, avec Mme Le Prado ainsi que d’un travail de documentation avec Madame Raoulx sur la navigation traditionnelle pour la semaine polynésienne du lycée, les élèves de seconde bac pro ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne) ont rencontré et interviewé le navigateur traditionnel Teva Plichart le 26 novembre dernier au CDI du lycée Saint-Joseph de Punaauia.



Teva Plichart, 42 ans, a une femme et 3 enfants. Il a commencé la voile à 9 ans. Il a continué ses études en France ainsi que la voile. Après avoir voulu devenir professeur de sport, il a suivi des études de médecine pour être podologue. En 2006, il a ouvert un cabinet à Faa’a. En 2011, il a vendu son cabinet car ça l’ennuyait de rester dans un bureau. Puis, il a acheté un bateau et il est devenu pêcheur.



A son retour sur Tahiti, il est entré dans l’association Fa'afa'aite et a navigué à son tour de manière traditionnelle. A bord de Fa'afa'aite, ils étaient 16, ils faisaient des quarts de quatre. Le premier voyage effectué a été vers les Tuamotu et la destination suivante a été Hawaii.



Nous, les élèves de ASSP, avons trouvé cette rencontre très enrichissante et nous avons découvert toutes les facettes du métier de navigateur de pirogue traditionnelle.



Suivi de l’article par Mme Le Prado, professeur de Lettres et Mme Raoulx professeur documentaliste