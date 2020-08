Gotz : toujours plus loin dans l’abstraction

TAHITI, le 27 août 2020 - Le peintre Gotz présente de nouveaux acryliques à Moorea ce début septembre. Son exposition n’a pas de thème particulier, elle est une fenêtre sur près de deux années de travail. Un travail qui mène l’artiste vers toujours plus d’abstraction et donc de liberté.



" Je n’ai pas exposé en 2019, j’ai réalisé ces toiles cette année et la dernière ", indique Gotz. Ces toiles, une vingtaine, sont exposées à Moorea à partir du 29 août. " On peut dire que j’ai été productif ", ajoute-t-il en annonçant un autre rendez-vous sur Tahiti d’ici à la fin de l’année avec d’autres tableaux.



Continuation…



Ce sont des acryliques, colorés, qui témoignent d’une recherche d’abstraction. " On ne peut pas dire qu’il y ait vraiment de grands changements par rapport aux dernières expositions, c’est plutôt une continuation. " Gotz se concentre sur " l’émotion et les énergies qui nous animent ".



Il se débarrasse, de plus en plus, de l’image. Ce faisant, n’ayant plus le souci de la reproduction, n’étant plus tenu par la représentation, il se sent plus libre. Il dit pouvoir aller dans plus de directions.



" J’ai l’impression qu’une toile se renouvelle plus facilement quand on ne peut pas la décoder. Tous les jours, en la voyant, on la redécouvre. Ce qui me libère ." Il sait, dans ce mouvement, qu’il devra accompagner son public.



" Les Polynésiens ne sont pas accoutumés à l’art abstrait. Il faudra que le public fasse un effort pour appréhender l’œuvre, pour ne pas essayer de trouver des images, pour rester dans la sphère émotionnelle et ne pas aller dans la sphère intellectuelle ."



…et satisfaction



L’artiste est très satisfait de la tournure que prend son travail. Il dit avoir " ramé " pendant " pas mal de temps ", mais il aime à présent ce qui survient. Il se focalise désormais sur les contrastes. Celui des couleurs mais également celui de la matière. " Le travail de la matière a toujours beaucoup d’importance pour moi ."



Même s’il affectionne particulièrement la peinture, Gotz utilise d’autres formes d’expression artistique. Il a illustré des livres, signé une série de bandes-dessinées (Pito Ma) mais choisit aussi le dessin, l’encre de Chine…