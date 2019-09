Google pourrait dévoiler le Pixel 4 à New York mi-octobre

New York, Etats-Unis | AFP | lundi 16/09/2019 - Google présentera sa nouvelle gamme de produits, dont devrait faire partie son nouveau smartphone, le Pixel 4, lors d'un événement le mois prochain à New York, a-t-il fait savoir lundi.



Dans une invitation minimaliste reçue par l'AFP, le géant de la Silicon Valley convie les médias à "venir voir quelques nouveautés faites par Google le 15 octobre".

Le produit phare de cet événement pourrait être le Pixel 4, un smartphone qui pourra être manipulé en partie sans le toucher, simplement avec des gestes de la main détectés par des capteurs.

Selon des détails fournis fin juillet par le géant californien, l'appareil pourra être déverrouillé grâce à la reconnaissance faciale, mais les données personnelles collectées pour cette fonction ne seront pas transmises à d'autres services de Google.

L'intégration de la technologie baptisée Soli, un radar sur lequel l'équipe de pixel travaille depuis 5 ans, devrait constituer la principale innovation de ce nouvel appareil.

D'autres produits, dont le successeur de l'ordinateur portable PixelBook lancé en 2017, pourraient également faire partie des nouveautés.

L'annonce de Google intervient alors que son rival Apple a dévoilé, mardi dernier, sa nouvelle gamme d'iPhone et sa nouvelle génération d'iPad et de montre connectée Apple Watch.

La firme à la pomme a par ailleurs surpris en donnant les détails du lancement de sa plateforme de streaming vidéo, Apple TV+, qui sortira à un prix cassé (4,99 dollars par mois) le 1er novembre, quinze jours avant Disney+.

Samsung a lui commercialisé son Galaxy Note 10 fin août. Début septembre, le fabricant sud-coréen a par ailleurs mis en vente en Corée du Sud son modèle de smartphone pliable, le Galaxy Fold.

Il avait rencontré de gros problèmes techniques au point de forcer Samsung à retarder la commercialisation de plusieurs mois.