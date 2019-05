Golf – Sélection de Tahiti : Du talent malgré des difficultés pour s’entrainer

Les Jeux du Pacifique approchent ?



« Je suis très content de notre équipe fille, il y a une super ambiance avec beaucoup de cohésion. Il se trouve que le niveau des filles sur le papier est très bon mais le problème que l’on a à Tahiti, c’est qu’elles ont du mal à s’entrainer car elles ont toutes des préoccupations professionnelles ou scolaires et le golf est à 45 minutes de la ville. Elles viennent donc s’entrainer le week-end avec moi le samedi et parfois le dimanche. On a Vaea Nauta, Maggy Dury qui elle habite près du golf, Flavia Reid-Amaru qui est en pôle espoir en France et on a pu rappeler Moea Simon, que j’ai entrainée également quand elle était toute jeune. »



« J’espère qu’on fera le meilleur résultat possible. On ne peut faire que mieux que l’édition précédente dont je ne rappellerais pas les mauvais résultats. Je rêve de la plus haute marche du podium mais je sais qu’il y a de très bonnes joueuses en Calédonie et dans d’autres pays donc je sais que cela va être très compliqué, compte tenu du fait que l’on ne peut pas s’entrainer autant qu’on le souhaiterait. »



Du côté des hommes ?



« Idem, très bonne équipe avec Apo Wohler qui travaille sur le golf, qui peut donc s’entrainer et qui a un bon niveau, Jérémie Biau qui vient le week-end, Nicolas Changarnier que j’ai eu en stage plusieurs fois dont une fois à Apia pour reconnaître le parcours, un garçon sympathique et disponible puisqu’il a du temps avant d’intégrer une université américaine. Pour finir, nous avons Ari De Maeyer qui est un jeune espoir mais qui se hisse déjà parmi les meilleurs de Polynésie. On est content qu’il puisse participer à ce genre d’expérience. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Malheureusement, notre open International aura lieu cette année après les Jeux du Pacifique, en septembre. J’aimerais que nos joueurs puissent participer à un maximum de compétitions avant les Jeux. La fédération fait son maximum pour que l’on puisse se préparer dans les meilleures conditions possibles. A nous d’essayer d’avoir les meilleurs résultats. Un grand merci aux parents, aux clubs et à la fédération pour le dernier déplacement. Grâce au nouveau bureau, nos jeunes ont pu faire de nouveaux déplacements en Nouvelle Zélande, en Nouvelle Calédonie ou en Australie. Je trouve que c’est très intéressant pour eux. » Propos recueillis par SB