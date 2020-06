Golf : Les jeunes prodiges frappent fort pour la reprise

Du côté des dames si la participation était moins importante, on note néanmoins la présence de Hortense Schwarz Ah-Lo, victorieuse du Classic Central Golf cette saison, ou encore de Maguy Dury, 17 ans, qui est déjà une référence de la discipline au fenua. "On a vraiment la crème du golf local pour cette reprise des compétitions", s'est réjoui Rudy Wolher, président de la Fédération polynésienne de golf (FPG). "On a souhaité commencer par ce championnat pour établir une hiérarchie parmi les golfeurs locaux, pour voir qui est le plus en forme après les trois mois de confinement. Ça nous permettra également de repérer les futurs joueurs de notre sélection nationale", a ajouté l’intéressé.



Les deux premiers tour du championnat se sont joués sur le format du stroke play sur 36 trous. Et à l'issue de la première journée samedi, les espoirs de la petite balle blanche n'ont pas déçus. Chez les dames Maguy Dury caracolait en tête grâce à une carte de 84. Soit un coup d'avance sur Rarau Taerea-Pani (85), et sept coups devant Yvonne Wimer (91).



Chez les messieurs, Dimitri David et Ari De Maeyer étaient tous les deux en tête samedi soir en rendant tous les deux des cartes de 76. Derrière le jeune duo à deux coups on retrouve Jonathan Crozier-Rivière. La deuxième journée doit se jouer ce dimanche.



A noter qu'à l'issue des deux premiers tours du championnat de Polynésie brut, les 32 meilleurs score chez les hommes seront qualifiés pour les phases éliminatoires. Pour les dames les 16 meilleures cartes devaient être retenues, mais au vu de la faible participation de ces dernières toutes conserveront leur place pour les phases éliminatoires. Ces phases éliminatoires se joueront ensuite tous les week-ends, sur le format match-play (1 contre 1), avant la finale des championnats qui se tiendra le 4 juillet.