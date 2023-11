Glyphosate: en s'abstenant à Bruxelles, la France accusée de ne pas assumer

Paris, France | AFP | jeudi 16/11/2023 - Partisans ou farouches critiques du glyphosate, plusieurs organismes reprochent jeudi à la France son "manque de courage" pour s'être abstenue lors d'un vote à Bruxelles, laissant à la Commission européenne la décision de renouveler l'autorisation du désherbant pour 10 ans.



Fidèle au précepte répété inlassablement par le ministre de l'Agriculture depuis plusieurs mois, "pas d'interdiction sans solution", le gouvernement n'a pas voté contre la proposition de la Commission.



Paris avait bien demandé à la Commission d'inclure plusieurs mesures visant à restreindre l'usage de l'herbicide, en premier lieu une interdiction pour les usages où il existe des alternatives. Mais elles n'ont pas été retenues.



Le gouvernement dit "regretter" le rejet de ses propositions, mais n'est pas allé jusqu'à voter contre la réhomologation du glyphosate.



Tous les votes n'étant pas encore publics, il n'est pas possible de déterminer à ce stade si la seule voix de la France aurait pu faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre.



En l'absence de majorité qualifiée -- soit 15 États sur 27, et représentant au moins 65% de la population européenne, c'est en tout cas la Commission qui a tranché.



Le syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, se réjouit du dénouement.



Mais l'organisation estime que la Commission "a suppléé à l'incapacité et à l'absence de courage politique des Etats membres pour trouver une majorité qualifiée sur un dossier que de trop nombreux acteurs politiques et associatifs ont voulu transformer en marqueur de la transition écologique".



Emmanuel Macron s'était notamment engagé, en 2017, à sortir du glyphosate dans les trois ans; il avait reconnu en 2022 avoir commis "l'erreur" de croire la France capable de se passer seule de ce désherbant.



"Lâcheté et hypocrisie"



"Tout le monde est bien conscient aujourd'hui qu'il n'y a pas d'alternative crédible", remarque Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA.



"La majorité des Etats-membres a voté pour l'autorisation tandis que la France a continué à vouloir mettre des contraintes supplémentaires sur l'agriculture", regrette-t-il auprès de l'AFP.



Si Paris avait voté contre la réhomologation du glyphosate, "cela aurait été mal vécu chez les agriculteurs", dit-il aussi.



Pour la députée européenne LR Anne Sander, il aurait été "irresponsable" d'interdire totalement le glyphosate.



Mais alors que la France plaidait pour un renouvellement de 7 ans, et non de 10, "le gouvernement a tardé à se mobiliser pour trouver une majorité au sein des États membres afin de la défendre", déplore-t-elle.



Chez les détracteurs du glyphosate, la déception est aussi de mise.



Pour la Confédération paysanne par exemple, "voter contre aurait eu le mérite de la cohérence avec l'annonce du Président de la République en 2017 de faire +sortir la France du glyphosate+".



"Réautoriser le glyphosate est une erreur monumentale", estime le troisième syndicat agricole, qui lutte contre un modèle intensif.



"C'est ignorer la réalité qui veut que les paysan·nes sont les premières victimes des pesticides" et "c'est repousser toujours plus loin les changements dans les exploitations agricoles", déplore entre autres la Confédération.



Le député européen socialiste Christophe Clergeau dénonce de son côté "la lâcheté et l'hypocrisie de la France sur le glyphosate".



Emmanuel Macron "signe un chèque en blanc à la Commission pour une reconduction de 10 ans sans plan de sortie", écrit-il dans un communiqué transmis à l'AFP.



"L'abstention de la France à ce vote et son manque de courage ne sont pas acceptables", estime de son côté l'ONG Greenpace en affirmant que la Commission européenne "préfère se ranger du côté des lobbys de l'agrochimie plutôt que de suivre les avis scientifiques, d'appliquer le principe de précaution et d'assumer l'interdiction de ce pesticide".



Grief similaire chez les associations foodwatch, WeMove Europe et Générations futures, pour qui le glyphosate est en passe d'être prolongé de 10 ans "parce que les Etats membres, dont la France, ont manqué de courage pour s'y opposer".