Glenn Aitamai s’en est allé

TAHITI, le 27 décembre 2019 - Glenn Aitamai, figure emblématique de l’as Vénus, est décédé ce matin des suites d’une maladie.



Le football polynésien est en deuil, Glenn Aitamai est décédé ce vendredi 27 décembre des suites d’une maladie. Glenn Aitamai était une figure emblématique de l’as Vénus, un club où il avait été formé avant de devenir capitaine de l’équipe première avec laquelle il avait remporté le titre de champion de Tahiti au début des années 1990. Il avait ensuite remporté en 1999, en tant qu'entraineur, la Coupe des Outremers en battant, aux tirs au but, la Réunion lors d'une finale qui s'était déroulée à Lens.



Son décès est survenu à l’hôpital vers cinq heures du matin. Glenn Aitamai était âgé de 54 ans.



Les témoignages de soutien sont nombreux « un homme sympathique, toujours souriant, qui me saluait à chaque fois que je le croisais. On discutait quelques minutes du futsal et de l’expansion de cette discipline. Tu étais une figure sportive et aussi un personnage d’un certain aura qui ne laissait personne indifférent. Ton absence laissera un grand vide à cette commune. Fa’ito’ito à toute la famille. » a écrit par exemple JT.



La direction de la section football de l’as Vénus a également publié un communiqué : « C'est avec le cœur serré que nous avons appris le décès de Glenn Aitamai ce matin. Nous partageons la souffrance de ses proches et leur souhaitons bon courage dans cette épreuve. Glenn fût un très grand joueur de l'AS Vénus et un capitaine exemplaire. Il a tout gagné avec le club : championnat, coupe…Il fut ensuite un fervent supporter et un ami fidèle que nous regretterons…»



« Une messe se tiendra ce soir au temple de Mahina à 19H, situé sur la route de la Pointe Vénus. Une deuxième messe sera proposée dimanche soir à 19H. Lundi matin, une dernière messe se tiendra au même endroit avant l’inhumation, prévue au cimetière de Orofara à 11H » a annoncé la famille à travers internet.