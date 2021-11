Gino Mourin survole le tournoi de ball-trap de Moorea

Moorea, le 14 novembre 2021 - Un tournoi de ball-trap, organisé par l’ASTM de Moorea, s’est déroulé en fin de semaine dernière à Paopao avec la participation des principaux clubs du fenua. Les grands gagnants de la compétition sont Gino Mourin, dans le classement scratch ainsi que dans la catégorie des vétérans, Tomi Wallis, chez les seniors et enfin Edmond Teiefitu chez les seniors vétérans.



Le club ASTM de l’île sœur Moorea a organisé de jeudi à samedi dernier le tournoi de ball-trap de Moorea dans la vallée de Paopao. Plusieurs clubs connus de Tahiti et des îles, comme THAO (Hiva Oa), CTAA (Raiatea), CBTT (Tahiti), SCTT (Tahiti) ou ASTT (Tahiti) ont répondu présents pour se mesurer aux plus grands tireurs du fenua. La discipline choisie pour ce tournoi a été celle de la DTL. De ce fait, les compétiteurs ont disposé, lors de la première journée, de deux cartouches pour toucher chaque plateau d’argile, avec au final trois points engrangés (single rise). Lors de la deuxième journée, ils avaient droit à une seule cartouche pour toucher chaque plateau d’argile, avec à chaque fois un gain de trois points (single barrel). Et enfin, le dernier jour les tireurs devaient toucher chaque plateau en une seule fois pour gagner les 3 points et en deux fois pour gagner les 2 points (point score).



Chaque participant avait une centaine de plateaux à viser par jour. A l’issue de la compétition, c’est finalement Gino Mourin, de l’ASTM, qui prend la première place dans le classement scratch (classement au score). Celui-ci est suivi de près par Tomi Wallis (ASTM), deuxième, et par Philippe Choquet (ASTT), troisième. Dans le classement par catégorie, c’est Tomi Wallis (ASTM) qui l’emporte chez les seniors. Il devance respectivement Philippe Choquet (ASTT), deuxième, et Jean-Charles Lornes (ASTT), troisième. Dans la catégorie des vétérans, on retrouve sur la plus haute marche du podium Gino Mourin (ASTM), puis Georges Mare (ASTM) et Jean-Jacques Teiefetu (SCTT) à la troisième place. Dans la catégorie des seniors vétérans enfin, c’est Edmond Teiefetu (ASTT) qui l’emporte devant respectivement Nelo Frogier (ASCC) et Gerard Leprieur (ASTM).



Le grand gagnant dans les classements individuels est donc incontestablement Gino Mourin, membre de l’ASTM de Moorea : “C’est une compétition très difficile qui s’est jouée jusqu’au dernier jour. J’aurais pu être rattrapé par un tireur de l’ASTT, mais ce dernier s’est planté dans la dernière série. Il fallait se battre jusqu’au bout face à des tireurs qui ont un bon niveau. Je pense que c’est l’expérience qui a fait la différence, vu que ça fait 31 ans que je pratique le ball-trap”, a-t-il réagi après sa victoire. À noter que c’est l’ASTM de Moorea qui est sorti vainqueur dans le classement par équipe.