Gims de retour à Tahiti le 18 avril 2020

Tahiti, le 27 décembre 2019 -Il y a cinq ans, Maitre Gims enflammait To'ata pour un premier concert dans le Pacifique qui lui a laissé une base de fans considérable au fenua. Aujourd'hui il est devenu tout simplement Gims, et c'est à l'occasion de sa nouvelle tournée Fuego Tour qu'il revient nous rendre visite pour un concert à To'ata le 18 avril 2020.Depuis 2015, Gims a pris de la maturité et engrangé les succès. Avec 5 millions d'albums vendus, l'auteur de Bella a su se faire une place unique dans le rap français. En septembre dernier, l'ancien membre de Sexion d'Assaut a joué devant 72 000 personnes en remplissant le Stade de France.Si le rappeur a changé de nom, il a conservé son style pop-urbain mêlant sons électro, rumba congolaise, variété française et bien sûr rap. Il est aussi toujours paré de ses indétrônables lunettes de soleil, même en plein concert nocturne.Pour participer à ce concert, les billets sont en vente dès aujourd'hui sur www.ticketpacific.pf, (avec 100 Fcfp de frais supplémentaires), dans les magasins Carrefour et dans les locaux de Radio 1 / Tiare FM à Fare Ute.Les billets sont disponibles à partir de 5000 francs dans la fosse, et vont jusqu'à 10 000 francs pour une place VIP.