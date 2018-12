"Gilets jaunes": un nouveau péage incendié dans le sud, à Bandol

Marseille, France | AFP | mardi 17/12/2018 - La barrière de péage de Bandol, sur l'autoroute A50, a été incendiée au cours de la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris auprès de Vinci Autoroutes, dont les installations ont déjà été visées plusieurs fois en marge du mouvement des "gilets jaunes".



Dix-sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour cet incendie volontaire qui a détruit "deux à trois cabines" de péage, a précisé une source policière à l'AFP.

L'autoroute, qui relie Marseille à Toulon, a été fermée dans les deux sens à la suite de ce sinistre, avec une sortie obligatoire à La Cadière-d'Azur ou La Seyne-sur-Mer, selon Vinci Autoroutes.

L'incendie, qui s'est déclaré vers 22H30 et a été maîtrisé environ deux heures plus tard est le dernier en date sur le réseau autoroutier, touché par de nombreuses occupations et dégradations depuis le début du mouvement des "gilets jaunes".

Depuis plusieurs semaines, des péages et installations autoroutières du sud de la France, de Perpignan à Orange en passant par La Ciotat, ont été dégradés. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'aire de péage de l'A51 à Manosque avait par exemple été incendiée à deux reprises, faisant des dégâts "conséquents" et perturbant la circulation, a annoncé la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.

Dimanche, le groupe de BTP et de concessions Vinci avait estimé à "plusieurs dizaines de millions d'euros" le montant des dégâts commis sur l'ensemble de son réseau lors et en marge des manifestations des "gilets jaunes" depuis un mois.

"Près de 250 sites ont ainsi été impactés quotidiennement par les actions des manifestants", ajoutait-il. Les mises à feu volontaires ont notamment détruit six bâtiments d'exploitation, dont la direction régionale de Narbonne, 33 véhicules d'intervention, 15 échangeurs et plateformes de péage, et dégradé les chaussées en de nombreux endroits, selon un bilan dimanche.