Gérard Depardieu visé par une enquête à Paris pour viols et agressions sexuelles

Paris, France | AFP | jeudi 30/08/2018 - Le parquet de Paris a été saisi d'une enquête préliminaire visant la star du cinéma français Gérard Depardieu pour "viols et agressions sexuelles" après une plainte déposée lundi dans le sud de la France, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.



"Gérard Depardieu conteste absolument toute agression, tout viol", a réagi son avocat Me Hervé Temime auprès de l'AFP. La plainte qui vise le célèbre acteur français, 69 ans, avait été déposée lundi dans le ressort du parquet d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) qui avait ouvert l'enquête et s'est dessaisi mercredi au profit du parquet de Paris, a précisé la source judiciaire.

Les policiers du 3ème district de police judiciaire (DPJ) ont été chargés des investigations, a-t-elle ajouté.

"Je regrette le caractère public de cette procédure qui pose un préjudice majeur à Gérard Depardieu, dont je suis convaincu que l'innocence sera reconnue", a déclaré Me Temime, appelant à "un maximum de retenue et de modération dans le respect du droit de toutes les parties".