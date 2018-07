Gerald Darmanin "la zone de pêche est protégée"

La Polynésie française est répartie sur un territoire aussi vaste que l'Europe. Assurer la sécurité, la surveillance et le sauvetage sur un territoire d'une telle ampleur requiert des moyens conséquents. D'autant plus que l'année 2017 a été une année riche notamment en arrestations dues au trafic de stupéfiants par la mer. Sans parler de la pression que les bâtiments étrangers exercent aux limites de la zone économique exclusive. Selon le ministre, " avec les moyens modernes, de satellites et de suivi des navires, la zone de pêche est protégée; viendra maintenant le moment de parler des narcotrafiquants et de leur montée en puissance parce que la production de cocaïne en Amérique du Sud est de plus en plus grande."