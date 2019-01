Georges Puchon prend ses fonctions à la Direction de l'Aviation civile

FAAA, 21 janvier 2019 - La Direction de l'Aviation civile compte 216 agents relevant majoritairement du corps d'emplois des pompiers ou instructeurs pompiers d'aérodromes. Ce service du Pays gère 43 des 47 aérodromes répartis sur l'ensemble du territoire, pour garantir la continuité de la desserte aérienne même sur les destinations les plus enclavées.



Une visite des trois sites de la Direction de l'Aviation civile a été organisée à l’occasion de la prise de fonctions du nouveau directeur de l’Aviation civile, Georges Puchon, en compagnie du ministre Jean-Christophe Bouissou.



Les responsables du service ont ainsi pu présenter les missions dévolues à chacun, les contraintes rencontrées dans l'exercice de leurs missions et leurs budgets respectifs de mise en œuvre. Ils ont également exposé leurs propositions de développement et de rationalisation des moyens mis à leur disposition.



Le directeur de l'Aviation civile de la Polynésie française a pris toute la mesure des missions qui l'attendent pour l'un des plus importants services en matière d'effectifs du Pays. Il a pu, lors des échanges qui ont suivi, rassurer tous les agents sur la prise en compte de leurs propositions, dans l'intérêt général de la collectivité.