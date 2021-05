Georges Nahei, nouveau président du Rotary Club de Moorea

Moorea, le 23 mai 2021- Lors de la cérémonie de passation de pouvoir samedi, Georges Nahei a été nommé nouveau président du Rotary Club de Moorea. Très satisfait, ce dernier promet de continuer les habituelles actions caritatives du club, mais estime avoir besoin de nouvelles personnes de bonne volonté pour intégrer l'effectif. Celui-ci fait notamment appel aux Polynésiens à les rejoindre.



Georges Nahei est le nouveau président du Rotary Club de Moorea. Agé de 55 ans, celui-ci a été nommé lors de la cérémonie de passation de pouvoir qui a eu lieu samedi au restaurant See You Soon Moorea-Le QG. Pour rappel, le Rotary Club de Moorea met en place chaque année des opérations caritatives en faveur de la population de l'île sœur et de Maiao. Ses membres offrent par exemple à chaque début d’année scolaire des fournitures scolaires aux adolescents de Maiao qui intègrent le collège de Afareaitu. Ils œuvrent aussi pour la distribution de paniers alimentaires pour les matahiapo de Moorea à l’approche des fêtes de Noël chaque année. Ils soutiennent également les actions de l’association Taatira Huma No Moorea-Maiao ou encore la participent aux opérations de dépistage de diabète et de don du sang à Moorea qui sont régulièrement organisées.



"J’aimerais que d’autres Polynésiens me rejoignent"



Malgré la perturbation des opérations durant les derniers moins en raison de la crise sanitaire, le nouveau président Georges Nahei reste très motivé pour les mois qui viennent. "C’est une responsabilité et aussi un challenge parce que nous devons maintenir nos actions et voir comment soutenir la population,“ a réagi le nouveau président. Celui-ci regrette toutefois une baisse de l’effectif du club, composé en majorité de personnes retraitées. "Quand j’étais entré dans le club en 2007, nous étions une vingtaine. Aujourd’hui, on n’est plus que sept. Beaucoup nous ont quittés ou ont changé d’organisme", constate-t-il avant d’ajouter : "Je fais appel aux gens de bonne volonté. Nous avons besoin de personnes qui veulent bien s’engager. La devise du Rotary Club est de servir les autres. Tous ceux qui veulent servir la population et travailler en équipe sont les bienvenus." Selon ce dernier, beaucoup de Polynésiens hésitent encore à intégrer le Rotary Club en raison d’une fausse idée reçue. "Beaucoup pensent que le Rotary Club est fait pour les métropolitains, particulièrement pour ceux qui ont de l’argent. C’est faux. Je suis dans ce club depuis 15 ans. Je vois plutôt des gens engagés pour servir Moorea et Maiao. J’aimerais que d’autres Polynésiens me rejoignent," conclut-il.