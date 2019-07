Georges Cronsteadt gagne à Teahupo'o

PAPEETE, le 29 juillet 2019 - La cinquième et dernière étape du Waterman Tahiti Tour a eu lieu ce week-end à Teahupo'o. Ce championnat pluri-disciplinaire propose du stand up paddle, du prone paddle board et de la natation. Deux courses de sup race étaient au programme, les « 425 Pro Sup Series ». Les résultats combinés de ces deux courses comptent pour le championnat de Polynésie de sup race proposé sous l'égide de la fédération tahitienne de surf.



C'est le « king » Georges Cronsteadt qui termine à la première place, suivi d'Enzo Bennett, revenu tout récemment de deux mois et demi de compétitions en Europe qui l'ont propulsé à la première place du classement mondial « sup ranking ». En troisième position, on retrouve l'ancien footballeur Ricky Aitamai. Les résultats du waterman Tahiti Tour seront communiqués ultérieurement. SB