Gener’Action prépare son hymne

Tahiti, le 13 novembre 2023 - Plus de 200 adolescents de la commune de Hitia’a o te Ra se sont rassemblés samedi dernier au complexe sportif de Hitia’a pour une journée de sensibilisation à la prévention, déclinée sous différentes activités. Un hymne Gener’Action est en préparation.



Après Moorea, Papeete et Bora Bora, Hitia’a accueillait samedi dernier la 4e édition de Gener’Action. Organisé par la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ), cet événement se déploie de plus en plus et attire plus de jeunes qui veulent être mieux orientés dans leur vie, grâce aux informations mises à leur disposition par différents partenaires comme le Fare Tama Hau, SOS Suicide, le RSMA-PF, le CFPA, la police et la gendarmerie nationales, la police municipale ou encore les pompiers, pour ne citer que ceux-là.



La journée avait pour thème “la prévention et l’autorité avec nous et pas contre nous”, a précisé la déléguée adjointe à la DPDJ, Vaea Bonifas, coordonnatrice de l’événement. En dressant un tableau peu réjouissant des causes essentielles de la délinquance, la déléguée adjointe met le doigt sur les points sensibles qui touchent les jeunes, les familles mais aussi les autorités. “Nous allons débattre sur les violences intrafamiliales et sur la prévention contre les addictions. L’un des problèmes récurrents que nous rencontrons, c’est l’oisiveté. Nous avons fait le constat que la délinquance était en recrudescence. Nous avons donc plusieurs façons de l’aborder. Le délinquant, ça va être celui qui vole, celui qui se bat ou celui qui fume, et lorsqu’on leur demande mais pourquoi ils font tout ça, ils répondent qu’ils n’ont que ça à faire et qu’ils n’ont rien pour s’occuper. Après, bien évidemment, lorsque l’on creuse un peu plus, on a le cercle familial. En fait, pourquoi ces adolescents ne sont-ils pas occupés ? Parce que dans la famille, parfois, on ne s’en occupe pas. Les enfants sont livrés à eux-mêmes, les parents sont eux-mêmes en difficulté ou des parents sont eux-mêmes des enfants ! Pourtant, des infrastructures existent dans ces communes, mais sont parfois méconnues du public. Certains parents découvrent à peine qu’ils ont à disposition des psychologues au Fare Tama Hau. D’où l’idée pour nous de rassembler ces partenaires sur chaque événement, pour informer sur les aides concrètes dont les familles peuvent bénéficier.”



Lutter contre l’oisiveté



Marama Nanihi, étudiante en BTS et habitante du quartier Hapoponi de Tiarei, s’est félicitée de s’être inscrite à cette journée, “pour qu’on puisse rencontrer plusieurs personnes sur plusieurs stands, qui peuvent aider beaucoup de jeunes, comme la gendarmerie ou les sapeurs pompiers qui peuvent les aider à entrer dans ces filières”. Le suicide est aussi un sujet qui revient souvent chez les jeunes et qui ne laisse pas la jeune étudiante indifférente : “Il y en a beaucoup ici qui veulent se suicider, juste par exemple à cause d’une copine ou d’un copain, ils veulent passer à l’acte. Ils peuvent donc s’adresser directement à l’association SOS Suicide”. Pour contrer l’oisiveté du week-end, “on profite, on sort entre collègues pour aller se balader et profiter avant que l’école reprenne, alors que pendant ce temps, il y a des jeunes qui veulent se battre pour un oui ou pour un non, ou juste pour un regard”. Un mauvais exemple qu’elle déplore et condamne : “Ce n’est pas bien pour la génération future”.



La coordinatrice de l'événement s'est félicitée quant à elle de l'engouement de nombreux jeunes pour l'écriture et la composition d'un hymne Gener'Action, une chanson qui sera reprise par tout le monde lors des prochaines éditions. "L'idée est de créer un hymne Génér'Action, parce que l'événement a vocation à être déployé, et nous voulons laisser aux jeunes la possibilité de trouver eux-mêmes leurs paroles", a-t-elle précisé. Elle rappelle également que les inscriptions aux prochaines assises de la jeunesse, qui se tiendront le samedi 2 décembre à la présidence, sont toujours ouvertes et accessibles sur les réseaux ou sur le site https://foreveryoung.gov.pf/ . Prochain rendez-vous Gener'Action, le mois prochain à Tautira.



