Gener' Action Fa'a'ati poursuit son parcours

Tahiti, le 22 mai 2025 - Le concept du Gener'Action Fa'a'ati est de retour pour une cinquième édition. Ce mercredi, une trentaine de jeunes de Faa'a, issus cette fois-ci des quartiers de Pamatai et Faatauira, ont suivi un parcours autour de l'île rythmé par plusieurs étapes dédiées à l'insertion professionnelle.



La Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ) organisait mercredi la cinquième édition du Gener’Action Fa’a’ati, une opération pour aider les jeunes à trouver leur voie. À bord d'un truck, ils quittent leur quartier pour aller à la rencontre de structures qui peuvent les orienter : centres de formation, employeurs, services publics ou encore porteurs de projets. À chaque édition, les quartiers ciblés changent afin de toucher un maximum de jeunes en difficulté. L'objectif est de leur faire découvrir, sur le terrain, les aides et les débouchés disponibles pour eux. Et ce mercredi, ce sont une trentaine de jeunes des quartiers de Pamatai et Faatauira, à Faa’a, qui ont embarqué à bord.

À la découverte d'opportunités Chaque arrêt du parcours correspondait à un thème précis. À Paea, d’abord, place à la formation professionnelle avec la présence du Centre de formation professionnelle des adultes (CFPA), de l'Université de la Polynésie française (UPF), du Régiment du service militaire adapté (RSMA) et de la Formation études protection incendie (Fépi). À Papara, ensuite, des employeurs et le Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion (Sefi) ont présenté des opportunités de salariat. Après un bon repas, direction Mataiea, pour une étape consacrée à l'entrepreneuriat avec des porteurs de projets et des structures d'accompagnement comme l'Adie. Enfin, la journée s'est terminée à Tautira dans une ambiance détendue, entre culture, volley-ball et baignade.



Pour Amélie Manzanal, responsable de la cellule des forces d'intervention et de proximité au sein de la DPDJ, ce type de sortie permet aux jeunes de se rendre compte qu'il existe des aides. “Le but est de donner des solutions d'avenir à ces jeunes souvent en décrochage scolaire ou en difficulté.” C'est aussi une façon pour eux de sortir de leur quotidien, de se déplacer et de découvrir leur île autrement. “Certains n'ont jamais fait le tour de l'île, à cause du manque de moyen, ils ne trouvent pas d'intérêt d'y aller. Rien que ça, c'est nouveau pour eux.”

Des difficultés familiales expliquent également ce manque d'ouverture. “Beaucoup de jeunes ont des situations familiales compliquées”, rappelle Nohoarii Mereta, référent de quartier. “L'idée, c'est de leur montrer qu'il existe des gens prêts à les accompagner. Ces rencontres, ce sont des portes ouvertes qui vont leur permettre de s'orienter professionnellement.” Un pas en avant pour ceux qui cherchent à se relancer.

Rédigé par Orianne Leleivai le Jeudi 22 Mai 2025 à 15:06 | Lu 177 fois