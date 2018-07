Gendarmerie : les nouveaux réservistes en formation

Tous les ans, la gendarmerie organise une préparation militaire gendarmerie. Cette formation d'une durée de quinze jours vise à préparer les futurs réservistes opérationnels du commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française.



Ils étaient 124 en octobre 2017. Les réservistes de gendarmerie permettent à la gendarmerie de "constituer localement le renfort dont nous allons avoir besoin et que la métropole est incapable de nous délivrer pour de petits évènements. Cela nous permet également d'éviter de dégarnir les effectifs d'active pour aller porter l'effort sur un autre point du territoire. Sur un laps de temps qui pourrait être éventuellement assez long de soutenir ponctuellement un effort sans pour autant nous dégarnir dans des zones qui sont plus sensibles comme la zone périurbaine du grand Papeete", explique le chef d'État-major Ludovic Vestieu.



Endy Butscher est un des stagiaires réserviste. Il vit à Raiatea et s'engage en tant que réserviste parce que pour lui " devenir gendarme est un rêve d'enfant. Ça fait deux ans que je suis médiateur au sein de la police municipale d'Uturoa. Si j'ai l'opportunité de m'engager dans la gendarmerie, je pense que je continuerai. Je dois encore réfléchir à tout cela, quinze jours de formation, c'est très court et dense. On voit beaucoup de théorie et de pratique. "