Gendarme tué en Guyane: le tireur présumé en détention provisoire

Cayenne, France | AFP | dimanche 09/04/2023 - Le meurtrier présumé du gendarme Arnaud Blanc, tué le 25 mars en Guyane au cours d'une opération de lutte contre l'orpaillage clandestin, a été placé dimanche en détention provisoire, au lendemain de son interpellation et dans l'attente de son transfert en Martinique.



L'homme, âgé de 20 ans et de nationalité brésilienne, a été interpellé dans la forêt guyanaise samedi après avoir fait part de son intention de se rendre, a précisé à l'AFP le procureur de Guyane Yves Le Clair.



Cet individu ferait partie d'un groupe de braqueurs de mines d'or clandestines, et ne serait pas lui-même un orpailleur, selon les premiers éléments de l'enquête.



Après comparution devant le juge des libertés et de la détention (JLD) samedi, le suspect a été placé en mandat de dépôt au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, près de Cayenne.



"C'est la procédure classique lorsqu'une personne avec un mandat d'arrêt est arrêtée à plus de 200 km du juge mandant", a précisé à l'AFP le procureur Yves Le Clair.



En effet, l’individu fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par les juges d'instruction de la juridiction interrégionale (Jirs) de Fort-de-France qui diligente l’enquête.



"Pour l'instant, il n'est pas mis en examen. C’est en Martinique qu'il sera présenté au juge d'instruction et éventuellement mis en examen pour meurtre en bande organisée", le motif d’ouverture de l’enquête, a confirmé à l'AFP Yves Le Clair.



La justice a six jours pour transférer le suspect de Guyane en Martinique.



Le gendarme du GIGN, Arnaud Blanc, 35 ans, était décédé le 25 mars alors qu'il participait à une opération contre l'orpaillage illégal sur le site clandestin de Dorlin, au coeur de la Guyane, non loin de Maripasoula. Le tireur présumé était resté "dans le secteur", avait précisé M. Le Clair.



Il avait été héliporté avec neuf camarades au coeur de la jungle guyanaise afin de rejoindre par surprise le site de Dorlin.



Le groupe avait été pris à partie par une bande armée. Après des échanges de tirs nourris, le gendarme, sous-officier de gendarmerie de l'antenne GIGN de Cayenne depuis 2019, avait été touché par balle.



L'interpellation est survenue huit jours après l'hommage rendu le 31 mars par Emmanuel Macron à Arnaud Blanc, pacsé et père de deux enfants, sur la base du GIGN de Versailles-Satory (Yvelines).