Gaza: le système de santé "au bord de l'effondrement total" à cause des attaques israéliennes, selon l'ONU

Genève, Suisse | AFP | mardi 31/12/2024 - Le système de santé de Gaza est "au bord de l'effondrement total" à cause des attaques israéliennes incessantes depuis le début de la guerre en octobre 2023, estime le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme dans un rapport publié mardi.



"La série d'attaques meurtrières menées par Israël contre les hôpitaux de Gaza et à proximité, ainsi que les combats qui y sont associés, ont poussé le système de santé au bord de l'effondrement total, avec un effet catastrophique sur l'accès des Palestiniens à la santé et aux soins médicaux", indique-t-il dans un communiqué accompagnant le rapport.



Ce dernier juge par ailleurs "vagues" les affirmations d'Israël justifiant ces assauts par le fait que des groupes armés palestiniens utilisent ces bâtiments.



"Jusqu'à présent, le public ne dispose pas d'informations suffisantes pour étayer ces allégations, qui restent vagues et générales et qui, dans certains cas, semblent contredites par des informations publiques", indique-t-il.



Les hôpitaux de Gaza sont devenus des "pièges mortels", a pour sa part souligné le Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Turk.



"Comme si les bombardements incessants et la situation humanitaire désastreuse à Gaza ne suffisaient pas, le seul sanctuaire où les Palestiniens auraient dû se sentir en sécurité est en fait devenu un piège mortel", a-t-il déclaré.



"La protection des hôpitaux en temps de guerre est primordiale et doit être respectée par toutes les parties, à tout moment", a-t-il ajouté.



Lundi, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avait souligné que le système sanitaire dans le nord de Gaza avait été "anéanti" par le conflit et que ses hôpitaux étaient "complètement inopérants".



Depuis le 6 octobre dernier, les opérations israéliennes à Gaza se sont concentrées sur le nord de la bande, les autorités affirmant que leur offensive terrestre et aérienne vise à empêcher le Hamas de se regrouper.



Israël a notamment lancé vendredi et samedi un raid majeur sur l'hôpital Kamal Adwan.



Ce grand hôpital, le dernier encore opérationnel dans le nord du territoire palestinien dévasté par plus d'un an de guerre, est désormais "vide" et "hors service" selon les termes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



L'armée israélienne a déclaré dimanche que ses forces avaient tué environ 20 militants palestiniens et appréhendé "240 terroristes" lors de ce raid, le qualifiant d'une de ses "plus grandes opérations" menées dans le territoire.



La guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de plus de 1.200 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels.



Plus de 45.500 Palestiniens ont été tués dans la campagne militaire israélienne de représailles sur la bande de Gaza, essentiellement des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU.

Rédigé par RB le Mardi 31 Décembre 2024 à 02:37 | Lu 63 fois