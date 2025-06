Gaza: la Défense civile fait état de 76 personnes tuées par des tirs israéliens

Gaza, Territoires palestiniens | AFP | jeudi 19/06/2025 - La Défense civile de Gaza a annoncé que 76 personnes, dont 21 venues chercher de l'aide humanitaire, avaient été tuées par l'armée israélienne jeudi dans le territoire palestinien, ravagé et affamé par plus de vingt mois de guerre.



Dix personnes ont été tuées près de Khan Younès dont six attendaient de l'aide, dans le sud de la bande de Gaza, et 15 autres dans le couloir de Netzarim, dans le centre de Gaza, où des milliers de personnes viennent chaque jour dans l'espoir de recevoir de la nourriture, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.



Selon lui, 51 autres personnes ont été tuées jeudi lors de neuf frappes israéliennes dans la ville de Gaza et le nord du territoire assiégé.



Israël a imposé début mars au territoire un blocus humanitaire, partiellement assoupli fin mai, qui a entraîné de très graves pénuries de nourriture, médicaments et autres biens de première nécessité.



La Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par Washington et Israël, au financement opaque, a commencé à distribuer de l'aide fin mai, mais ses distributions ont été marquées par des scènes chaotiques et meurtrières.



Depuis lors, 397 personnes ont été tuées et plus de 3.000 autres blessées en tentant d'atteindre les points de distribution d'aide à Gaza, selon le dernier bilan actualisé du ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.



Concernant l'incident de Netzarim, l'armée israélienne a indiqué à l'AFP que ses soldats avaient tiré des "coups de semonce" sur des "suspects" qui s'approchaient d'eux, mais qu'elle n'avait "pas connaissance de blessés".



Bassam Abu Shaar, un déplacé palestinien, a déclaré à l'AFP que des milliers de personnes s'étaient rassemblées dans la nuit dans l'espoir de récupérer des vivres sur le site de distribution d'aide géré par la GHF près de Netzarim, avant son ouverture dans la matinée.



"Vers 1h du matin, ils ont commencé à nous tirer dessus. Les tirs provenant de chars, d'avions et de bombes lancées par des drones se sont intensifiés", a-t-il déclaré à l'AFP par téléphone.



Il affirme avoir vu des morts et des blessés gisant au sol à quelques pas du centre de la GHF.



"Nous n'avons pas pu les aider, ni même nous échapper", a-t-il ajouté, affirmant s'être trouvé piégé au milieu d'une foule dense.



Les victimes ont été transportées vers les hôpitaux Al-Awda et Al-Aqsa, dans le nord et le centre du territoire, selon la Défense civile.



Compte tenu des restrictions imposées par Israël aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain de guerre, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans de la Défense civile.