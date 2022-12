Gaston Tong Sang fait le vœu de “continuer à servir notre pays” en 2023

Tahiti, le 30 décembre 2022 – Le président de l'assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, a adressé ses vœux pour la nouvelle année, vendredi, à la population de la Polynésie française. Il revient sur l'“année exceptionnelle” qu'a été 2022 en termes de reprise de l'activité économique et, à quelques mois des prochaines élections territoriales, dresse un bilan “honorable et positif” du mandat de l'équipe dirigeante du Pays.



Le président de l'assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, a adressé vendredi ses vœux aux Polynésiens, un peuple “accueillant, tolérant, résilient, plein de ressources et de talents”, à qui il souhaite “une année solidaire, humaine et fraternelle”. Il adresse également son ”soutien”, à ceux qui sont “seuls, loin de [leurs] proches, malades, en détention ou accablés par la tristesse du deuil”.



Gaston Tong Sang revient sur l'année écoulée, une année “exceptionnelle marquée par la spectaculaire reprise de l’activité économique”, “malgré le poids de l’inflation mondiale sur notre vie quotidienne”. Et à quelques mois des élections territoriales, le président de l'APF dresse un bilan “honorable et positif” du mandat de l'équipe dirigeante du Pays, “rendu difficile par la crise sanitaire”. “Nous avons sauvé nos outils de travail, nos entreprises, l’emploi et les valeurs essentielles de notre pays”. Il rappelle également que la majorité a récemment adopté à l'assemblé un budget prévoyant 47 milliards d'investissement pour l'année à venir. “Cinq ans se sont écoulés et l’envie de continuer ensemble à vous servir et à servir notre pays demeure intacte”, indique-t-il en vue de la prochaine échéance électorale. “Notre autonomie au sein de la République française fait notre fierté. Elle garantit notre paix et notre dignité”, précise-t-il.