Gaston Tong Sang en mission en Indonésie

INDONESIE, le 23 juillet 2018 - Accompagné de Philip Schyle, président de la commission des institutions et des relations internationales à l'APF, Gaston Tong Sang participe à l’Indonesia - Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), sur le thème du "Développement Humain et durabilité maritime".



Sur le trajet qui les mène à Jakarta, Gaston Tong Sang et Philip Schyle se sont arrêtés à Auckland samedi, pour visiter les réalisations du Groupe Kaitaki Tagaloa dans la région du sud d’Auckland.



Tukoroirangi Morgan, dit " Tuku " a ainsi conduit ses hôtes à la découverte du plus grand Centre commercial de l’île, Te Awa, près de Hamilton mais aussi des espaces qui accueilleront bientôt des résidences et d’autres immenses espaces industriels.



Ils ont ensuite poursuivi leur route vers l’île de Java où ils ont été reçus par Maya Damayanti, deputy-manager du Parlement national. Le président de l’assemblée polynésienne a ensuite tenu une courte allocution devant les médias locaux avant de rejoindre les autres délégations du Pacifique, dans le centre ville.



Les travaux parlementaires ont démarré ce lundi avec (outres les hauts dignitaires du Parlement Indonésien) des représentants des Iles Cook, des États Fédérés de Micronésie, de Fidji, Kiribati, Nauru, Palau, Papouasie Nouvelle Guinée, des Iles Marshall, de Samoa, des Iles Salomon, du Royaume des Tonga, de Tuvalu et de la Nouvelle Calédonie (représentée par le 1er vice-président du Congrès, M. Yoann Lecourieux).