Gaston Flosse condamné pour avoir insulté un avocat

Tahiti, le 17 novembre 2020 – L'ancien président et sénateur, Gaston Flosse, a été condamné mardi matin à 200 000 Fcfp d'amende et 300 000 Fcfp de dommages et intérêts pour injures publiques, pour avoir insulté l'avocat du maire de Papeete qui contestait son inscription sur les listes électorales de la capitale.



Pas de quoi redorer le blason de Gaston Flosse, l'ancien président du Pays et sénateur a été condamné mardi matin à 200 000 Fcfp d'amende et 300 000 Fcfp de dommages et intérêts pour injures publiques à l'encontre de l'avocat du maire de Papeete, Me Dominique Bourion. Des faits qui remontent à l'an dernier, lors de la campagne des élections municipales. Le leader du Tahoera'a huiraatira essayait alors de s'inscrire sur les listes électorales de Papeete, justifiant son domicile principal dans la capitale par son établissement dans un nouveau studio installé à l'étage du siège de son parti.



Mais devant le refus de la mairie de valider son inscription et après quelques joutes juridiques devant les juridictions compétentes, l'ancien président s'était laissé aller à quelques noms d'oiseaux visant l'avocat du maire de Papeete devant les médias. L'avocat en question avait déposé plainte et le tribunal correctionnel de Papeete a jugé mardi matin qu'il s'agissait effectivement d'injures publiques pénalement répréhensibles. "Je me fais insulter dans l'exercice de mes fonctions parce que j'ai plaidé et ça ne lui plaisait pas. M. Flosse n'a pas à faire ça", a réagi Me Bourion à l'issue de l'audience. "Je suis satisfait de la décision. Il fallait pour moi personnellement, mais aussi pour la profession d'avocat, que l'on n'accepte pas d'être insulté comme ça après une plaidoirie. Parce que je faisais juste mon métier. C'est tout ce que je faisais."