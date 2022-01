Gaspard Ulliel est mort après une collision sans casque avec un autre skieur

Lyon, France | AFP | mercredi 19/01/2022 - La procureure d'Albertville a annoncé mercredi que l'acteur Gaspard Ulliel était mort après avoir percuté mardi un autre skieur sur la station savoyarde de La Rosière alors qu'il ne portait pas de casque.



Dans un communiqué, Anne Gaches a précisé mercredi soir que Gaspard Ulliel était "entré en collision avec un autre skieur (...) alors qu’il venait de bifurquer vers la gauche, vraisemblablement pour rejoindre ses amis qui se trouvaient" sur une autre piste du domaine skiable de la Rosière, située dans le massif de la haute tarentaise.



Contactée par l'AFP, la procureure a confirmé qu'il ne portait pas de casque au moment de l'accident, même si selon elle "cela n'aurait pas nécessairement changé les choses" dans le cas contraire.



Mme Gaches a expliqué qu'"il ressort des premiers témoignages et des constatations réalisées sur place que les deux skieurs ont tous les deux chuté au sol. A l’arrivée des secours, monsieur Ulliel était immobile, inconscient dans la neige", et "l’autre skieur était indemne".



Après son transport par hélicoptère au CHU de Grenoble, le décès de l'acteur a été déclaré mercredi "peu après 16H00" par le médecin du service de réanimation de cet hôpital.



Contacté par l'AFP, Jérémie Silva, directeur de l'office du tourisme de la Rosière a indiqué que l'accident s'était produit "par beau temps sur une bonne neige". Selon lui, "les pisteurs sont intervenus une minute après l'accident, à 15h59, pour prodiguer de premiers soins".



"Ce n'est pas une zone particulièrement accidentogène. On est sur une piste bleue, une séparation de deux pistes bleues. C'est la première fois qu'on a un accident aussi grave à cet endroit-là".



De son côté, Jean Regaldo, directeur du domaine skiable de la Rosière, a précisé que Gaspard Ulliel n’était pas hébergé dans la station. "Il était hébergé dans une station voisine et skiait avec des amis à lui".



Une enquête judiciaire a été confiée par le parquet aux enquêteurs du détachement d’Albertville de la CRS Alpes.