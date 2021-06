Gary Dourdan fait son show à Tahiti

TAHITI, le 7 juin 2021 - Bien connu pour son rôle dans la série policière Les Experts, l’acteur Gary Dourdan est également chanteur et musicien. Deux concerts sont prévus à Tahiti et Moorea avec des musiciens locaux ainsi que deux soirées cinéma au Liberty.



Il sera sur scène à Tahiti puis à Moorea. Gary Dourdan assurera deux concerts de musique blues, soul et rock. Entouré de musiciens locaux, il montrera aux cinéphiles et amateurs de séries qu’il n’est pas seulement acteur. C’est effectivement un chanteur et musicien reconnu. Il compte notamment parmi les autres artistes qui ont enregistré l’album-hommage "Tribute Bob Marley : La légende". Il a également signé un album solo : "Mother Tongue", en 2015.



Gary Dourdan, qui a démarré la musique à l’adolescence, s’est lancé dans une carrière d’acteur dès 1991. Il apparaissait dans une série comique. Il a tenu différents rôles de figuration au cinéma, a marqué les esprits avec son interprétation de Wannick Brown, spécialiste des analyses audiovisuelles d’une équipe d’enquêteurs, dans les Experts. Il a aussi joué dans différents films dont la Résurrection (un opus quatrième volet de la saga Alien), Scar city ou Impostor.



Cette année, Gary Dourdan est à l'affiche de Redemption Day, un thriller. Il interprète le rôle de Brad Paxton et il joue avec Serinda Swan, Andy Garcia et le comédien français Samy Naceri.