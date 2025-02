Gare d'Austerlitz: deux blessés par balles par des agents de la sûreté ferroviaire

Paris, France | AFP | lundi 03/02/2025 - "J'ai entendu tirer puis des cris...": gare d'Austerlitz à Paris, un équipage de la sûreté ferroviaire de la SNCF a fait deux blessés par balles, dont une personne, qui taguait une croix gammée et qui a sorti une arme factice, déclarée en état de mort cérébrale lundi soir.



"L'agent ayant fait usage de son arme (né en juillet 1978) a été placé en garde à vue pour procéder aux vérifications nécessaires", a indiqué le parquet de Paris lundi soir, précisant que "les dépistages effectués (étaient) négatifs". "Son arme et les cartouches ont été saisies".



La victime, un homme né en Syrie en 1976 et domicilié à Paris, avait été repéré par des agents de la RATP vers 11H "ayant gravé des croix gammées sur du mobilier RATP en différentes stations de la ligne (de métro) 9", a relaté le parquet de Paris.



Gare d'Austerlitz, vers 14H, un témoin a signalé à la SUGE, la police des chemins de fer, "qu'un homme venait de graver quatre croix gammées aux abords de la ligne 5", poursuit la même source.



Une demi-heure plus tard, la patrouille a repéré cet homme "sur le parvis extérieur", il "a été vu mettre sa main dans son blouson" et "il en a sorti ce qui apparaissait être une arme de poing, qu'il a brandie des deux mains en direction des agents". L'arme "s'est avérée factice" par la suite, a précisé le parquet.



L'individu n'a pas obtempéré aux injonctions de l'équipage de la SUGE, et l'un des agents a fait usage d'une arme "à plusieurs reprises", a détaillé la source policière.



L'auteur des tags "grièvement blessé" avec "un pronostic vital engagé" a, selon le parquet, "été déclaré en état de mort cérébrale peu avant 19H".



"Un chauffeur de taxi se trouvant à proximité a été blessé au pied, il a été conduit à l'hôpital", a ajouté le ministère public.



Le parquet a ouvert deux enquêtes, toutes deux confiées au 3e district de la police judiciaire parisienne. L'une porte sur les violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service public, l'autre concerne les violences avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service public.



"J'étais assise, hors de la gare, juste devant l'entrée. J'ai entendu tirer puis des cris... La police est arrivée immédiatement derrière", a raconté à l'AFP une Russe vivant à Paris témoin de la scène. "C'était à proximité de la station de taxi, j'ai pensé que c'était une dispute entre deux conducteurs mais les gens avaient l'air d'avoir peur, certains couraient...", a-t-elle aussi relaté.



- Commerces fermés -



Sur son compte X, le RER C a annoncé en début d'après-midi que la gare de Paris-Austerlitz n'était plus desservie, dans les deux sens de circulation, pour quelques heures en raison de mesures de sécurité.



A l'intérieur de la gare, certaines voies restaient tout de même accessibles mais les trains ont du retard. Les commerces, eux, étaient fermés et un périmètre de sécurité a été installé au sein de l'enceinte, a constaté une journaliste de l'AFP.



"La circulation des trains reprend progressivement", lançaient les haut-parleurs en fin d'après-midi. "Pour des mesures de sécurité et de vérification", un des halls d'Austerlitz, situé côté cour Seine, reste fermé, indiquait à son tour un message sonore diffusé dans la gare quelques minutes plus tard.



Le parvis de la gare, située dans le XIIIe arrondissement de la capitale, était dans l'après-midi entièrement fermé au public. Des policiers ainsi que des militaires du plan Vigipirate y étaient déployés.



Un camion de pompiers était stationné devant une des entrées de la gare alors que le quai d'Austerlitz était fermé à la circulation, un périmètre de sécurité ayant été installé.