Galapagos: la Chine décrète une interdiction de pêche à ses navires

Pékin, Chine | AFP | jeudi 06/08/2020 - La Chine a annoncé jeudi une interdiction de pêche près des îles Galapagos, sous souveraineté de l'Equateur, après la présence controversée de bateaux chinois à proximité de cette réserve marine connue pour ses tortues géantes.



Le pays d'Amérique du Sud avait exprimé fin juillet son "malaise" à Pékin et demandé aux plus de 260 embarcations concernées de se tenir à distance de cette aire marine protégée.



La Chine "a décidé d'interdire la pêche en haute mer à l'ouest de la réserve des îles Galapagos de septembre à novembre de cette année", a indiqué Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.



Cette mesure va "contribuer à la protection des ressources halieutiques de la région" et est "appréciée" par l'Equateur, a-t-il souligné lors d'une conférence de presse.



L'Equateur avait alerté mi-juillet à propos de la présence des bateaux, battant pour la plupart pavillon chinois, non loin des Galapagos. Les îles se situent à 1.000 km des côtes et la zone comporte une réserve marine de 133.000 km2.



Les embarcations se trouvent dans les eaux internationales. Mais leur proximité avec l'archipel, classé au patrimoine naturel de l'humanité, inquiète les autorités équatoriennes.



Wang Wenbin a assuré que les deux pays étaient "parvenus à une identité de vues", sans donner davantage de précisions.



Les autorités chinoises "continueront d'exiger" des bateaux de pêche battant pavillon chinois "qu'ils se conforment strictement aux lois et réglementations", a par ailleurs promis le porte-parole.



Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, fervent critique de Pékin, avait apporté il y a quelques jours son soutien à l'Equateur. Il avait appelé la Chine à avoir "une meilleure gestion de l'environnement".



Des propos fustigés par Wang Wenbin, qui a dénoncé des "propos irresponsables".



"Je voudrais rappeler aux responsables américains que les Etats-Unis n'ont pas ratifié la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et ne sont de ce fait nullement qualifiés pour émettre des critiques injustifées", a-t-il déclaré.



La réserve marine des Galapagos, d'une exceptionnelle diversité, a inspiré sa théorie de l'évolution au naturaliste anglais Charles Darwin (1809-1882). Elle compte plus de 2.900 espèces et un sanctuaire de 38.000 km2 où se trouve la plus grande population de requins au monde.