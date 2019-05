GP de Monaco: Accident évité de justesse entre Sergio Perez et des commissaires de piste

Monaco (AFP) - Un accident a été évité de justesse entre la Racing Point du pilote mexicain Sergio Perez et deux commissaires de piste, dimanche, lors du Grand Prix de Monaco.



Juste après que Perez se soit arrêté aux stands pour changer des pneus lors du déploiement de la voiture de sécurité pendant la course, deux commissaires ont traversé la piste devant lui. Plusieurs d'entre-eux étaient alors occupés à balayer les débris de carbone provenant de la Ferrari de Charles Leclerc, endommagée par une crevaison.

Le pilote mexicain est arrivé à les éviter de justesse et a finalement terminé la course en 12e position. La scène a été filmée par la caméra embarquée de sa monoplace.

Cet incident est survenu le jour même où la princesse Charlène de Monaco et le pilote monégasque de Ferrari Charles Leclerc ont lancé, en marge du Grand Prix, une campagne intitulée "faites attention aux piétons".