GB: une voiture fonce sur les barrières de sécurité du Parlement, plusieurs blessés

Londres, Royaume-Uni | AFP | mardi 13/08/2018 - Plusieurs piétons ont été blessés mardi matin quand une voiture a foncé sur les barrières de sécurité devant le Parlement à Londres, a annoncé la police britannique qui a arrêté le conducteur.



"A 07H37 aujourd'hui (06H37 GMT) une voiture est entrée en collision avec les barrières devant le Parlement. Le conducteur a été arrêté par les policiers présents sur place. Plusieurs piétons ont été blessés", a déclaré la police sur Twitter.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des policiers lourdement armés entourant le véhicule gris dont le conducteur a ensuite été sorti et emmené, menotté, alors que les rues autour du Parlement de Westminster ont été fermées.

D'autres images montraient la police retenant l'homme, habillé d'un jean et d'une veste noire.

"Je marchais de l'autre côté" de la route, a raconté une passante, Ewalina Ochab, interrogée par l'agence britannique Press Association. "J'ai entendu du bruit et quelqu'un a crié. Je me suis retournée et j'ai vu une voiture grise roulant très vite près des barrières, peut-être même sur le trottoir".

"La personne conduisant le véhicule n'est pas sortie", a-t-elle ajouté.

Le Royaume-Uni a été frappé en 2017 par une vague d'attentats, dont quatre revendiqués par le groupe Etat islamique, qui ont fait au total 36 morts et 200 blessés. L'un d'eux a été commis en mars sur le pont de Westminster et devant le Parlement.