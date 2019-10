GB : un violon de 310 ans oublié dans un train

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 28/10/2019 - Une compagnie ferroviaire britannique a assuré lundi remuer "ciel et terre" pour aider un violoniste étourdi à retrouver son violon de 310 ans, d'une valeur de 250.000 livres (289.000 euros), qu'il a oublié dans un train.



Le soliste Stephen Morris a oublié mardi soir son violon, fabriqué par le luthier allemand David Tecchler en 1709, dans un train reliant la gare de Londres Victoria à Orpington, au sud-est de Londres, selon la BBC.

"Nous faisons tout ce que nous pouvons pour retrouver le précieux violon de Stephen, et nos collègues ont déjà remué ciel et terre pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé", a commenté un porte-parole de la compagnie Southeastern dans un communiqué transmis à l'AFP.

Il a précisé que l'entreprise collaborait avec la police des transports pour visionner les images des caméras de surveillance du train et des arrêts par lequel il est passé.

Selon la BBC, Stephen Morris a dû emprunter un violon à sa femme, violoniste professionnelle également, pour se produire avec le Royal Philharmonic Orchestra dans le cadre de deux concerts d'Andrea Boccelli durant le week-end.

"C'est bouleversant de l'avoir perdu, mais outre sa valeur, c'est mon gagne-pain", a expliqué le musicien, qui a joué sur des musiques de film comme "Le Seigneur des anneaux" et "James Bond", ainsi qu'aux côtés de David Bowie ou Stevie Wonder.

"Je n'étais vraiment qu'un de ses gardiens, une des nombreuses personnes qui ont joué de cet instrument, et j'espérais pouvoir le transmettre un jour à un autre violoniste", a-t-il ajouté. "Selon mes collègues, jouer avec un autre violon n'a pas affecté la performance, mais c'est comme avoir le bras amputé".

Le musicien a exhorté quiconque retrouverait le violon, qu'il a acheté en 2003 et décrit comme "un morceau d'histoire", à "le rendre".