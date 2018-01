GB: le gouvernement veut étendre l'ouverture des pubs pour le mariage royal

LONDRES - Les Britanniques, déçus de ne pas bénéficier d'un jour de congé pour le mariage du Prince Harry, contrairement à ce qui fut décidé pour son frère William en 2011, vont pouvoir se consoler en restant plus tard au pub.



Le gouvernement britannique a lancé dimanche une consultation publique en vue d'allonger les horaires d'ouvertures des débits de boissons les vendredi 18 et samedi 19 mai prochains, à l'occasion des noces du Prince Harry avec l'actrice américaine Meghan Markle.

"Le mariage royal sera une moment de célébration nationale, et nous souhaitons que chacun puisse profiter au mieux de ce moment historique", a déclaré Amber Rudd, la ministre de l'Intérieur.

"J'espère que cet assouplissement des horaires permettra aux gens de prolonger les festivités et de se rassembler pour marquer cet évènement très spécial pour le pays", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement souhaite étendre à 01h00 du matin l'autorisation de vendre de l'alcool pour les établissements qui sont dépourvus d'une telle permission, la veille et le jour du mariage, qui se tient le samedi 19 mai.

Les horaires pendant lesquels les pubs et autres bars sont autorisés à vendre de l'alcool au Royaume-Uni sont propres à chaque établissement, en fonction de la licence obtenue auprès des autorités locales.

L'annonce a été saluée par les professionnels. "C'est une bonne nouvelle pour les pubs et leurs clients", a déclaré Brigid Simmonds, la présidente de l'Association britannique des pubs et de la bière, principale organisation du secteur.

"Pour nos visiteurs, le pub britannique est considéré comme une icône culturelle, presque autant que la famille royale", a-t-elle estimé. "Cette extension horaire va doper le commerce de 10 millions de livres (11,27 millions d'euros) et permettre de tirer le meilleur parti de l’augmentation attendue de la fréquentation touristique".

Le 19 mai est également le jour de la finale de la Coupe d'Angleterre de football, mais le gouvernement ne craint pas que l'extension des horaires d'ouverture des débits de boisson puisse donner lieu à des débordements.

"Il n'y a pas eu davantage de désordre lors des précédentes extensions d'ouverture, que ce soit pour le 90e anniversaire de la Reine, deux matchs de l'Angleterre et du Pays de Galles lors de l'Euro 2016 de football, ou de la Coupe du monde de football 2014", a précisé le ministère de l'Intérieur.