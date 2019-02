Futsal – Championnat Top Nike : Le niveau des équipes en progression

Parole à Steve Wong, coach-joueur de Vénus :



Ton analyse du match ?



« En face de nous, il y avait une grosse équipe. A l’aller, on avait perdu contre eux. On avait comme projet de gagner la plupart de nos matchs pour pouvoir remonter au classement vu qu’on est plutôt en bas de classement. Aujourd’hui, on a fait un bon match face à Pirae. On a pu travailler cette semaine notre défense car c’est ce qui est important dans un match. Le but du jeu est d’encaisser le moins de but possible et de marquer. On essaie d’appliquer lors du match ce que l’on travaille pendant la semaine. »



Quelques mots sur toi ?



« Je ne joue pas au foot à 11, je ne fais que du futsal. J’aime le futsal, j’aime jouer avec les copains, j’aime m’amuser tous les jours avec le ballon. Pour le futsal, il faut de la rapidité, du cardio. En foot à 11, chacun est à son poste alors qu’en futsal on doit pouvoir jouer à tous les postes. Je joue également avec la sélection. C’est intéressant de jouer et de porter le maillot de Tahiti, le drapeau. C’est aussi une responsabilité que les joueurs portent. Notre objectif est de participer à la Coupe du monde en se qualifiant avec la confédération océanienne. »



Quelques mots sur le championnat en général ?



« A Mahina, on a une bonne équipe. Pour ce qui est du championnat, les arbitres font leur possible pour ne pas faire d’erreur pour éviter que les choses ne dégénèrent mais c’est parfois difficile. Je remercie les copains pour leur présence aux entrainements et je les incite à continuer à faire tout leur possible pour que l’on puisse continuer à jouer comme ça tous les dimanches. Félicitations à tous, merci. » Propos recueillis par SB / FTF